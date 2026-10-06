Carrie rischia di sembrare Stranger Things? Mike Flanagan svela il problema che non poteva ignorare

Pubblicazione: 06 ottobre alle 08:30

La nuova Carrie di Mike Flanagan non è ancora arrivata su Prime Video, ma un paragone sembra essere diventato quasi inevitabile: quello tra Carrie White e Undici di Stranger Things. Due adolescenti, entrambe isolate dal mondo che le circonda e soprattutto accomunate da poteri telecinetici capaci di trasformarle in una minaccia devastante. Una somiglianza della quale lo stesso Flanagan era perfettamente consapevole mentre lavorava alla sua nuova versione del romanzo di Stephen King.

Il problema, però, è quasi paradossale.è arrivata molto prima dipubblicò il suo romanzo d'esordio nel 1974, mentre la serie dei. Eppure oggi una parte del pubblico potrebbe guardare Summer H. Howell nei panni della protagonista e pensare immediatamente alla Undici interpretata da Millie Bobby Brown. Flanagan ha spiegato di essersi posto il problema durante l'intero sviluppo della serie, Per il regista, realizzare semplicemente un'altra versione di Carrie ripetendo ciò che era già stato fatto non avrebbe avuto alcun senso.

Per questo, nel cercare una nuova strada, non ha preso in considerazione soltanto gli adattamenti ufficiali del libro, ma anche tutti quei personaggi che negli ultimi cinquant'anni sono stati inevitabilmente influenzati dalla creazione di King. Tra questi c'è proprio Undici. “Ci sono Undici e altri personaggi che sono ovviamente fortemente influenzati da Carrie White”, ha spiegato Flanagan, confermando che Stranger Things è stata una presenza della quale gli autori hanno dovuto tenere conto. Non per imitarla, quindi, ma esattamente per il motivo opposto: evitare che la nuova Carrie sembrasse una copia di qualcosa che, in realtà, esiste anche grazie alla sua enorme influenza.

Summer H Howell nei panni di Carrie, fonte: Amazon

È una sfida resa ancora più complicata dalla popolarità raggiunta da Undici. Dopo cinque stagioni di Stranger Things, l'immagine della giovane ragazza dotata di poteri psichici è entrata nell'immaginario di milioni di spettatori. Riportare Carrie sullo schermo nel 2026 significa quindi confrontarsi non soltanto con Sissy Spacek e con il film di Brian De Palma del 1976, ma anche con tutto ciò che Carrie ha contribuito indirettamente a generare nella cultura pop.

Flanagan ha cercato di risolvere il problema cambiando profondamente il modo in cui viene presentata la protagonista, visto che lanon sarà la ragazza terrorizzata e costantemente tremante vista nelle precedenti trasposizioni. Il regista l'ha descritta invece come aperta, curiosa, gentile e desiderosa di conoscere il mondo, pur essendo cresciuta senza gli strumenti necessari per comprenderlo pienamente. Per trovare l'interprete giusta,

Anche il mondo attorno a lei è stato completamente aggiornato. La storia è ambientata nel 2026 e affronta una realtà che King non avrebbe potuto immaginare quando scrisse il romanzo: social network, smartphone, cyberbullismo, metal detector nelle scuole e la paura delle sparatorie negli istituti americani diventano parte integrante dell'esperienza adolescenziale di Carrie. Una delle novità più significative riguarda proprio l'umiliazione della protagonista, che nell'era dei telefoni e dei social può uscire dalle mura della scuola e continuare a perseguitarla online.

Stranger Things, fonte: Netflix

Ma Flanagan ha modificato anche un altro elemento fondamentale, dato che nel romanzo King suggeriva l'esistenza di altre donne dotate di capacità simili a quelle di Carrie, senza permettere alla protagonista di scoprire davvero di non essere sola. Gli otto episodi della serie consentiranno invece di allargare quel mondo e approfondire l'esistenza di altre donne con poteri, trasformando quello che nel libro era soltanto accennato in una parte molto più importante della storia.

Lo stesso trattamento è stato riservato a Margaret White. Seera definita soprattutto dall'abuso e dal terrore esercitato sulla figlia, qui Samantha Sloyan interpreta una donna che, ma che non sa come proteggerla. È uno dei cambiamenti attraverso i qualivuole prendere gli elementi fondamentali del romanzo e ricostruirli in qualcosa di nuovo, anziché limitarsi a riproporre ancora una volta la storia già raccontata da

Una necessità che, curiosamente, era stata sollevata per primo proprio da Stephen King. Quando Flanagan gli presentò il progetto, lo scrittore gli pose sostanzialmente la stessa domanda che il regista si era già fatto: perché raccontare Carrie ancora una volta? Fu soltanto dopo aver ascoltato la nuova impostazione che King si mostrò entusiasta dell'idea. La risposta definitiva arriverà molto presto. Tutti gli otto episodi di Carrie saranno disponibili su Prime Video dal 7 ottobre, con Summer H. Howell e Samantha Sloyan affiancate, tra gli altri, da Siena Agudong, Amber Midthunder e Matthew Lillard.

E proprio il confronto con Stranger Things racconta forse meglio di qualsiasi altro quanto sia particolare la sfida affrontata da Flanagan: riportare sullo schermo uno dei personaggi che hanno contribuito a definire questo tipo di storia, cercando allo stesso tempo di non farlo sembrare la copia delle eroine che Carrie stessa ha contribuito a ispirare. E quella in arrivo potrebbe essere soltanto l'inizio: Flanagan ha infatti già immaginato Carrie come una storia potenzialmente destinata a svilupparsi nell'arco di tre stagioni, qualora Prime Video decidesse di proseguire oltre gli otto episodi iniziali.