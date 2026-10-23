Carrie tornerà a seminare il panico: la serie di Mike Flanagan è stata rinnovata per una seconda stagione

Pubblicazione: 23 ottobre alle 12:10

Prime Video ha ufficialmente rinnovato Carrie per una seconda stagione, confermando che la visione di Mike Flanagan per l'adattamento del classico horror di Stephen King è destinata a proseguire. L'annuncio arriva appena due settimane dopo il debutto della prima stagione, avvenuto il 7 ottobre, un tempismo che testimonia la forza del riscontro ottenuto dalla serie sia in termini di critica che di pubblico.

"Carrie sta creando una connessione profonda sia con i fan di lunga data di Stephen King sia con una generazione completamente nuova, inclusi giovani adulti e pubblici internazionali, con un'adesione particolarmente forte tra le spettatrici." -Peter Friedlander a Deadline

Dal suo debutto, la seriele classifiche globali di Prime Video, conquistandoSecondo i dati Luminate che tracciano le visualizzazioni negli Stati Uniti, Carrie ha esordito, con solo due giorni di disponibilità nella finestra di rilevamento. Nella prima settimana completa, le visualizzazioni sono salite a 3,6 milioni. Un aggiornamento successivo ha rivelato che Carrie ha conquistato la vetta della classifica settimanale Nielsen per lo streaming con 1,26 miliardi di minuti visti nella settimana dal 5 all'11 ottobre.

Le sue parole sottolineano come la serie sia riuscita a parlare a fasce demografiche diverse, ampliando l'appeal dell'IP originale ben oltre i confini tradizionali del genere horror.

Carrie - Prime Video

Il vero colpo di scena narrativo che ha alimentato l'attesa per la seconda stagione risiede nel finale della prima. Diversamente dal romanzo di King, Carrie White non muore pugnalata. L'ultima scena la mostra seduta nel sedile passeggero dell'auto della sua amica Emaline, interpretata da Thalia Dudek, mentre lasciano la città verso una destinazione sconosciuta. Questa deviazione deliberata dalla fonte letteraria ha creato un cliffhanger che richiede una risoluzione, e Flanagan aveva chiaramente in mente questo sviluppo sin dall'inizio.

"Per 50 anni il pubblico ha conosciuto e si è sentito attratto dalla storia di Carrie White. Fin dall'inizio, abbiamo immaginato una storia che andasse ben oltre il ballo di fine anno, e sono incredibilmente grato per la fiducia e il supporto di Stephen nell'esplorare ciò che accade dopo." -Mike Flanagan a Deadline

Carrie - Prime Video

Il regista e showrunner ha confermato di essere oradi tre stagioni che aveva previsto per la serie. Questa struttura tripartita rappresentaa un materiale che è statonel corso dei decenni, dal film iconico di Brian De Palma del 1976 fino al remake del 2013. A differenza delle precedenti versioni, Flanagan e King stanno costruendoun'esplorazione estesa diper Carrie White, crescere e fare i conti con i suoi poteri telecinetici in un mondo che va ben oltre i confini soffocanti della sua città natale.

La capacità di Flanagan di reimmaginare materiale horror classico mantenendo il rispetto per le fonti originali è ormai ben documentata, dai suoi lavori su The Haunting of Hill House fino a Midnight Mass. Con Carrie, il filmmaker sta dimostrando che anche le storie che pensiamo di conoscere a memoria possono rivelare nuovi strati quando vengono esaminate attraverso una lente contemporanea e ampliate oltre i confini della narrazione originale. E chi più del Re del brivido non può essere eccitato all'idea di questa nuova stagione:

"Non vedo l'ora che il pubblico veda cosa attende Carrie White lungo la strada. Mike Flanagan e io siamo entusiasti di ciò che verrà dopo. Sarà sicuramente emozionante." -Stephen King a Deadline

L'annuncio del rinnovo anticipa nuove rivelazioni che verranno alla luce, archi narrativi importanti per i personaggi e colpi di scena scioccanti nella prossima stagione. Mentre il pubblico attende dettagli su quando inizieranno le riprese della seconda stagione e quale sarà la data di uscita, una cosa è certa: Carrie White ha ancora molta strada da percorrere, e il viaggio promette di essere tanto inquietante quanto imprevedibile.