Caso Diaco-Ravagnani, esplode la bufera sul web: da Selvaggia Lucarelli a Madame, intervengono i vip

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:13

L'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, andata in onda su Rai 2, è diventata uno dei casi televisivi più discussi delle ultime ore. Al centro della polemica ci sono le domande del conduttore sulla vita sentimentale e sessuale dell'ex sacerdote, ospite di BellaMa’ dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle. Il confronto ha provocato un evidente disagio in studio e numerose reazioni sui social. Da Selvaggia Lucarelli a Madame, passando per Vladimir Luxuria e Francesca Manzini, diversi personaggi famosi hanno preso posizione. A far discutere sono soprattutto i confini tra libertà di intervista e rispetto della privacy.

La tensione è nata quando Diaco ha spostato il discorso sulla sfera privata di Ravagnani, chiedendogli se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se, dopo aver lasciato il sacerdozio, avesse avuto esperienze sessuali. L'ex sacerdote ha risposto di essere attratto dalle donne, ma ha contestato la necessità di affrontare quell'argomento. "Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà", ha dichiarato.. Un atteggiamento che ha contribuito ad alimentare la polemica.

Tra le prime a intervenire c'è stata Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso un estratto dell'intervista criticando duramente il comportamento del presentatore e parlando della violenza di questa intervista. Anche Madame ha manifestato solidarietà a Ravagnani con un commento diretto: "Mamma mia poverino". Francesca Manzini, invece, ha sottolineato che raccontare pubblicamente il proprio percorso personale non significa dover necessariamente condividere ogni dettaglio della propria intimità. L'imitatrice ha contestato proprio l'insistenza sulle esperienze sentimentali e sessuali dell'ex sacerdote.

Anche Vladimir Luxuria ha preso posizione, ricordando che nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a dichiarare il proprio orientamento sessuale. Ognuno deve poter scegliere liberamente se parlarne e in quali circostanze. Tra le altre reazioni figurano quelle di Sonia Bruganelli, che ha ricondiviso il filmato chiedendosi "Ma seriamente?", e Angelo Madonia. Luca Favilla ha definito vergognosa la situazione, aggiungendo che al posto di Ravagnani avrebbe lasciato lo studio. Sono intervenuti anche diversi altri personaggi dello spettacolo, contribuendo ad ampliare il dibattito.