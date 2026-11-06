Caso Ravagnani-Diaco: il conduttore farà un passo indietro? Rai non sarebbe contenta dopo le polemiche

Pubblicazione: 06 novembre alle 13:06

La bufera televisiva scatenata dal "caso Alberto Ravagnani" a BellaMà è destinata a lasciare il segno nei palinsesti Rai. Dopo il duro scontro a distanza tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci, i vertici di viale Mazzini si sono mossi per spegnere l'incendio, portando a una svolta clamorosa che vede il conduttore di Rai 2 pronto a fare un passo indietro. Tutto è iniziato nello studio di BellaMà, dove l'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote oggi concorrente di Ballando con le stelle, ha superato il perimetro della chiacchierata televisiva.

Le domande incalzanti sulla sfera privata e sull'orientamento sessuale dell'ospite hanno generato un forte imbarazzo e sollevato un'ondata di indignazione sul web. La reazione del mondo di Ballando non si è fatta attendere: Milly Carlucci e la sua redazione hanno speso parole di netta condannabloccando di fatto la partecipazione futura dei concorrenti del dance show alle trasmissioni di Diaco.

La risposta del conduttore di Rai 2 non è tardata ad arrivare, trasformando la polemica in un vero e proprio caso aziendale. In diretta televisiva, Diaco ha replicato piccato alla collega, accusandola di aver utilizzato i mezzi della stessa azienda per "regolare i conti". Una stilettata che non è passata inosservata ai piani alti di Viale Mazzini. L'uscita del conduttore, considerata troppo sopra le righe e lesiva del clima di armonia interna richiesto dall'azienda, avrebbe fatto storcere non poco il naso ai vertici Rai.

Per evitare che la faida tra volti di punta del servizio pubblico degenerasse ulteriormente, si è resa necessaria una forte opera di mediazione. Stando alle ultime indiscrezioni, le pressioni e il clima rovente avrebbero spinto Pierluigi Diaco a fare un passo indietro, abbassando i toni e cercando di ricucire lo strappo istituzionale.