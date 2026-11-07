Caterina Balivo mette in discussione la tv del pomeriggio: "Se decidessi io, certe cose non le vedreste"

Pubblicazione: 07 novembre alle 19:07

Caterina Balivo interviene nel dibattito sullo spazio riservato alla cronaca nera nella televisione italiana e lo fa con parole molto decise. Durante il Festival dello Spettacolo, a Milano, la conduttrice ha espresso il proprio disappunto per la continua presenza di casi di omicidio e vicende giudiziarie nei programmi televisivi. Una posizione che riporta l'attenzione anche sulla programmazione pomeridiana della Rai e sulla concorrenza tra le diverse trasmissioni. Nel suo intervento, Balivo ha parlato della libertà di scelta all'interno de La Volta Buona, facendo emergere alcune differenze tra le proprie preferenze e il lavoro della redazione.

Dal palco del Festival dello Spettacolo, la presentatrice ha affrontato un tema particolarmente presente nei palinsesti televisivi. Secondo la sua opinione,. Balivo ha definito questa tendenza allarmante e difficile da comprendere, soprattutto dal punto di vista di chi segue la televisione da spettatore. La sua critica non riguarda la possibilità di raccontare la cronaca, ma la frequenza con cui determinati argomenti finiscono per occupare intere fasce della programmazione.

La conduttrice ha spiegato di preferire un'offerta televisiva capace di dare visibilità anche a vicende differenti, le esperienze quotidiane, il lavoro e le storie di persone lontane dai riflettori. Un orientamento che aveva caratterizzato anche l'impostazione iniziale de La Volta Buona, al debutto nel 2023, quando era stata manifestata la volontà di privilegiare la cosiddetta cronaca bianca, senza concentrarsi sui fatti di sangue. Nel frattempo il programma si è confrontato con le dinamiche di una televisione in cui l'attualità giudiziaria occupa frequentemente una posizione centrale.

Caterina Balivo al Festival dello Spettacolo: "Si fa un abuso di cronaca nera in tv. Lo trovo allucinante, vergognoso. Capisco le trasmissioni che seguono il flusso, ma da spettatrice non me ne faccio una ragione". https://t.co/YCsVRPl7tH — Massimo Falcioni (@falcions85) November 7, 2026

Nel corso dell'incontro, Balivo ha affrontato anche il tema della gestione della trasmissione di Rai 1, chiarendo che le decisioni non dipendono esclusivamente da lei. Il programma viene realizzato insieme a una squadra autorale che contribuisce a stabilire argomenti e contenuti delle puntate. La presentatrice ha lasciato intendere che alcune scelte non rispecchiano necessariamente ciò che vorrebbe proporre al pubblico, sottolineando che, se avesse piena libertà decisionale, determinati contenuti non troverebbero spazio nella trasmissione.

Le dichiarazioni riportano alla memoria anche il confronto televisivo tra La Volta Buona e Ore 14. Nell'aprile 2024, Milo Infante aveva manifestato il proprio disappunto per la scelta del programma di Rai 1 di occuparsi di cronaca nella prima parte della puntata, affrontando argomenti già trattati dalla trasmissione di Rai 2. Una sovrapposizione che, secondo quanto raccontato allora dal conduttore, aveva reso necessario modificare la scaletta per evitare di proporre contemporaneamente gli stessi casi, con ospiti e collegamenti simili. Oggi le parole di Balivo riportano l'attenzione su una questione più ampia,

Durante il Festival dello Spettacolo, la conduttrice ha parlato anche del rapporto con gli ascolti, spiegando di non lasciarsi condizionare eccessivamente dalle oscillazioni dei risultati. I numeri, secondo il suo approccio, non dovrebbero determinare l'umore o la percezione del proprio lavoro, le giornate positive e quelle meno soddisfacenti fanno parte del percorso televisivo.

Amo queste donne ♥️ #LVB @martinacoloff @MSikabonyiFc https://t.co/YpFctO0AQi — Caterina Balivo (@caterinabalivo) November 5, 2026

Resta una riflessione importante per il futuro dei programmi pomeridiani, soprattutto in Rai, dove convivono modelli editoriali differenti. Da una parte le trasmissioni che seguono con continuità i principali casi di cronaca, dall'altra chi vorrebbe riportare al centro racconti più leggeri e vicini alla quotidianità. Balivo ha espresso chiaramente la propria preferenza, senza indicare direttamente un collega come destinatario delle sue critiche.