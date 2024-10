Chad Stahelski chiarisce le voci su John Wick 5: "Amo questo personaggio, niente lo batte"

In un'intervista con Business Insider, Chad Stahelski, regista dei film della saga di John Wick, ha parlato della possibilità di realizzare un capitolo 5. Il quarto, uscito a marzo 2023, ha incassato globalmente 440 milioni di dollari, confermando il successo delle avventure del personaggio di Keanu Reeves.

Quando ti innamori, ti innamori. Sono innamorato di John Wick. Sono innamorato del processo e della storia. Io e Keanu siamo entrambi convinti che se domani ci svegliassimo e avessimo una buona idea [per un altro John Wick], la realizzeremmo. Puoi scommetterci. Se sentissimo che non stiamo derubando i fan e avessimo di più da dare, lo farei domani. Ma al momento non ce l'ho, semplicemente. Le altre cose a cui sto lavorando sono grandi proprietà [intellettuali] e sono entusiasta, ma niente può battere John Wick.