Ballerina: ecco il trailer dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

Pubblicazione: 26 settembre alle 18:11

Leone Film Group ha pubblicato il trailer di Ballerina, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas.

L'uscita del film è al momento fissata per il 6 giugno 2025. A quanto pare la decisione di posticipare il suo arrivo nelle sale, inizialmente previsto per la scorsa estate, sarebbe stata presa per consentire al regista dei film di John Wick Chad Stahelski di pianificare al meglio i lavori per le riprese aggiuntive insieme a Len Wiseman, che ha diretto la pellicola, e creare delle scene d'azione anche più spettacolari e impattanti.

Fonte / YouTube

Ballerina racconterà le avventure di una giovane donna che si allena nella stessa accademia “di danza classica” che John Wick ha frequentato in gioventù, per diventare un’assassina.