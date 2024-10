Ballerina, Chad Stahelski fa chiarezza sulle riprese aggiuntive: "Sono durate solo un paio di settimane"

Pubblicazione: 24 ottobre alle 14:00

Ballerina, spin-off di John Wick con protagonista Ana de Armas, uscirà al cinema la prossima estate (guarda il trailer). Il progetto è stato a lungo rimandato anche a causa di riprese aggiuntive su cui ora ha fatto chiarezza il produttore (nonché regista dei film con Keanu Reeves) Chad Stahelski. Inizialmente quest'ultimo non era coinvolto direttamente nel progetto:

Quando mi hanno detto che volevano fare Ballerina, ero ancora immerso nella preparazione di John Wick 4, che era la cosa più importante della mia vita in quel momento. Cerco sempre di dare tutto quello che posso, ma non posso supervisionare tutto. Non ho preso parte a [Ballerina] se non dicendo [ai realizzatori]: "In bocca al lupo, questo è ciò che ha funzionano fino ad oggi [con i film di John Wick]. Cercate di attenervi a queste direttive e sarete a posto”.

Mi sono messo al lavoro sul film con il mio team di sceneggiatori di John Wick 4 e la mia squadra di stunt, e gli abbiamo dato un po' di luce insieme a Len e a quello che aveva già fatto. Non molto: [abbiamo girato] per paio di settimane. Abbiamo cambiato alcune delle sequenze d'azione e lo abbiamo fatto con un po' del tempo che Len non ha avuto per fare alcune delle riprese più grandi che il film meritava. C'era una problema col meteo in Austria: siamo dovuti tornare sul set per quello.

Terminato il suo lavoro per John Wick 4, Stahelski, che da inizio anno è anche il supervisore dell'intero franchise, ha poi assistito Len Wiseman, regista di, nelle riprese aggiuntive del film, durate solo qualche settimana, e non mesi come si vociferava:

Trovate tutte le informazioni su Ballerina, in uscita il 6 giugno 2025, nella nostra scheda.