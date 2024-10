John Wick, i registi raccontano la prime, disastrose proiezioni: "Molti se ne andarono, ed erano amici!"

In una lunga intervista conTHR in occasione del decennale del primo film, il regista di John Wick, Chad Stahelski, ha parlato del passato, del presente e del futuro del franchise, rivelando quanto le prime proiezioni private della pellicola fossero state disastrose sotto ogni aspetto:

Oddio, avreste dovuto vedere alcune delle versioni preliminari del film. Alla nostra prima proiezione di prova, a cui c'erano solo amici e parenti, molti sono usciti durante la proiezione. Ed erano nostri amici! É stato davvero brutale, ed é andato avanti così per un po’, non siamo riusciti a trovare la chiave giusta per il film se non molto più avanti.