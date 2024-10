John Wick, i registi svelano la più grande battaglia con i finanziatori: "Volevano Keanu Reeves senza barba"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 19:48

I registi Chad Stahelski e David Leitch hanno parlato di John Wick in occasione del decimo anniversario del film, ricordando una delle lotte più difficili ai tempi: far tenere a Keanu Reeves la sua barba.

Quelli che sganciano i soldi, volevano vedere lui, Keanu Reeves. Il Keanu di Point Break, il Keanu di Speed. Non so se quel Keanu esista ancora, ma all’epoca quello che ci dissero ai piani alti é che “non si copre la faccia del tuo protagonista maschile con della barba".

Fonte / Variety

Stahelski ha affermato che tutta la squadra “si é beccata un sacco di mer*a” per essersi rifiutata di far rasare, nonostante la loro scelta fosse indirizzata a valorizzare il personaggio e non l’attore, ricordato come iconico volto dei film d’azione di qualche anno prima: