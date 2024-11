John Wick: Chad Stahelski rivela quando sono nate le idee per i sequel e gli spinoff

Il regista Chad Stahelski ha parlato di come è stato creato il franchise di John Wick, ammettendo che solo durante lo sviluppo del Capitolo 2 della storia interpretata da Keanu Reeves si è iniziato a pensare allo sviluppo di quell'universo.

Il filmmaker, intervistato da Screen Rant, ha ricordato come non si fosse pensato alla possibile realizzazione di un sequel.

Stahelski ha ricordato che lui e Keanu Reeves hanno accettato di sviluppare il nuovo film solo se avessero avuto totale libertà:

Keanu mi aveva chiamato e detto: 'Ehi, Lionsgate mi ha appena telefonato. Vogliono farne un altro'. Ho reagito: 'Davvero, come quello?'. Ha risposto: 'Sì'. Abbiamo finalmente scoperto quanto fosse andato bene e io e Keanu siamo tornati e detto: 'Okay, lo faremo, ma a modo nostro. Semplicemente diteci di che numero si tratta e lo capiremo, ma non potete farlo, perché faremo qualcosa di strano e non vogliamo nessuna supervisione'.