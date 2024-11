John Wick, Eva Longoria: "Ricevo ancora gli assegni per i guadagni del film"

Eva Longoria ha commentato il suo coinvolgimento come produttrice del primo film di John Wick, confermando che continua a ricevere gli assegni legati ai guadagni del film.

La star di Desperate Housewives ha investito ben 6 milioni di dollari nel 2014, aiutando a salvare il progetto poco prima che la produzione venisse chiusa definitivamente a causa della mancanza di un finanziamento essenziale.

Eva ha raccontato a Business Insider:

Quello è accurato. Ero nella mia 'infanzia' come produttrice. Il mio bankroll era molto nuovo, ed erano un sacco di soldi, e io ho pensavo: 'Allora come funziona?'. Non ne avevo idea. Mi piacerebbe dire che ero un genio degli investimenti e che sapevo cosa sarebbe accaduto e calcolavo il mio rischio. No, niente di tutto ciò.