Che fine ha fatto Prey 2? Amber Midthunder torna a parlare di Naru e svela da chi dipende il suo ritorno

Pubblicazione: 03 ottobre alle 20:12

Amber Midthunder è pronta. Pronta a impugnare nuovamente l'arco, a immergersi nelle pianure del Dakota del Nord trasformate in territorio Comanche del XVIII secolo, a confrontarsi ancora una volta con la minaccia aliena più letale del cinema. Ma il suo ritorno come Naru, la guerriera che ha conquistato critica e pubblico in Prey del 2022, non dipende da lei. E l'attrice lo sa bene.

"Il futuro di Naru è nelle mani di Dan Trachtenberg."- Amber Midthunder a Screenrant

In una conversazione esclusiva con ScreenRant, Midthunder ha affrontato direttamentequando rivedremo Naru in azione? La risposta è tanto sper chi attende un sequel diretto di Prey.

Infatti è lui il custode del personaggio, oltre essere stato il regista che ha trasformato quello che poteva essere l'ennesimo capitolo dimenticabile di un franchise in declino nel film più acclamato dell'intera saga Predator. La situazione si fa ancora più interessante quando si guarda a ciò che Trachtenberg ha costruito dopo Prey.

Prey - Disney Plus

Il regista non ha semplicemente realizzato un altro film di Predator. Ne ha girati due: Killer of Killers e Predator Badlands. E in questa espansione del franchise, Naru non è stata dimenticata. Tutt'altro. Il primo dei due film si conclude con una rivelazione che ha fatto sobbalzare i fan: Naru è prigioniera in animazione sospesa su Yautja Prime, il pianeta natale dei Predator, insieme ad altri personaggi storici della saga.

Ma quindi? Le voci su un sequel diretto hanno iniziato a circolare immediatamente, che non solo è diventato, ma ha anche frantumato ogni record di visualizzazioni su Hulu. All'inizio del 2024Midthunderin trattative per ritornarema poi la 20th Century Studiossu Predator Badlands. Quest'ultimo è diventatoe il capitolo con il maggior incasso di sempre, raggiungendo 184 milioni di dollari al botteghino globale.

Impressionante, vero? Meno entusiasmante quando si considera che il budget di produzione ammontava a 105 milioni di dollari, cifra senza precedenti per un film di Predator. Con la regola non scritta di Hollywood secondo cui un film deve incassare almeno 2,5 volte il suo budget per andare in pareggio, i conti potrebbero non tornare come sperato. Questo scenario finanziario rende il futuro ancora più incerto. C'è poi la questione dell'accordo first-look che Trachtenberg ha firmato con Paramount, che ha sollevato interrogativi sulla sua disponibilità per ulteriori progetti Predator.

Prey - Disney Plus

Per Midthunder, l'attesa continua. Non ha il copione tra le mani, non ha date sul calendario, ma ha qualcosa di altrettanto importante: la certezza che se e quando Naru tornerà, sarà nelle mani di qualcuno che capisce profondamente cosa ha reso speciale Prey. Non era solo la caccia, non era solo l'ambientazione precoloniale. Era una storia di autodeterminazione, di una donna che rifiutava il ruolo che la società le aveva assegnato per forgiarne uno proprio, con il sangue e la strategia.