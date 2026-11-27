Pubblicazione: 27 novembre alle 08:15

A distanza di tre giorni dalla discussa ospitata di Beppe Grillo a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha deciso di rispondere alle critiche ricevute dopo l'intervista al comico genovese. Durante la puntata de Il Tavolo di mercoledì 25 novembre 2026, il conduttore ha spiegato perché abbia scelto di non rivolgere alcuna domanda al fondatore del Movimento 5 Stelle riguardo alla vicenda giudiziaria del figlio Ciro. Una decisione che aveva fatto discutere numerosi spettatori sui social network e che, secondo il presentatore, sarebbe riconducibile a un principio professionale al quale ha sempre attribuito particolare importanza.

Domenica 22 novembre,era tornato nel salotto televisivo dia tre anni dalla sua ultima apparizione nel programma. Quella che avrebbe dovuto essere un'intervista si era trasformata in, durante il quale il comico aveva affrontato numerosi argomenti, spaziando dalla politica italiana alle nuove tecnologie, passando per il rapporto delle

Ampio spazio era stato dedicato anche al futuro del Movimento 5 Stelle e ai rapporti con alcuni dei suoi esponenti storici. A colpire una parte del pubblico, tuttavia, era stato soprattutto il mancato riferimento al processo che vede coinvolto Ciro Grillo, condannato in primo grado a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo in relazione ai fatti avvenuti in Sardegna nell'estate del 2019. Il procedimento d'appello si è aperto lo scorso 12 novembre a Sassari.

Ciro Grillo, fonte: YouTube

La questione aveva assunto una particolare rilevanza anche perché, proprio in occasione dell'inizio del processo d'appello, il figlio del comico aveva rilasciato un'intervista a Telenord, tornando pubblicamente a parlare della vicenda. Non sorprende, dunque, che diversi spettatori si aspettassero almeno una domanda sull'argomento durante l'ospitata del padre. Fabio Fazio ha quindi approfittato del consueto appuntamento del mercoledì sul Nove per chiarire la propria posizione.

Beppe Grillo, fonte: YouTube

Il conduttore ha raccontato di aver ricevuto diversi messaggi da parte di persone che, spiegando di aver preferito non affrontare l'argomentoricevuto fin da quando era bambino. “Quando c'è un processo in corso […] non si parla di questioni giudiziarie, per essere corretti nei confronti delle parti”,, ricordando che il procedimento d'appello era iniziato soltanto pochi giorni prima dell'intervista a

Il presentatore ha poi ribadito che la decisione di non parlare della vicenda giudiziaria non è stata casuale, ma dettata dal rispetto di una convinzione personale alla quale attribuisce un valore particolarmente importante. Le sue dichiarazioni arrivano in un contesto particolarmente delicato, considerando che lo stesso 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una coincidenza temporale che aveva contribuito ad alimentare il dibattito sull'ospitata di Beppe Grillo e sull'opportunità di affrontare la vicenda durante la trasmissione.

Il chiarimento di Fabio Fazio riporta così al centro dell'attenzione una questione più ampia, relativa al confine tra il diritto di porre domande di interesse pubblico e il rispetto delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari ancora aperti. Il conduttore ha rivendicato la propria scelta editoriale, senza presentarla come un obbligo giuridico, spiegando agli spettatori le ragioni per cui ha preferito lasciare fuori dall'intervista il processo a Ciro Grillo.