Ciro Grillo parla per la prima volta in TV e rifiuta ogni patteggiamento: “Piuttosto vado in galera da innocente”

Pubblicazione: 15 novembre alle 09:30

Dopo anni di silenzio, Ciro Grillo ha deciso di raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti, affrontando per la prima volta davanti alle telecamere il processo per violenza sessuale di gruppo che lo vede coinvolto insieme a tre amici. Il figlio di Beppe Grillo, condannato in primo grado a otto anni di reclusione, ha rilasciato una lunga intervista all'emittente ligure Telenord, durante la quale ha ribadito la propria innocenza, contestato il procedimento giudiziario e rivolto pesanti critiche all'avvocata Giulia Bongiorno. Ma soprattutto ha annunciato una decisione sulla quale non sembra intenzionato a tornare indietro: non accetterà alcun patteggiamento o altra concessione pur di evitare il carcere.

L'intervista, intitolata, è stata diffusa in concomitanza con l'avvio del, dopo la sentenza pronunciata in primo grado per i fatti avvenuti nel luglio 2019 a, in Sardegna.è stato condannato a otto anni di reclusione, così come, mentreha ricevuto una pena di sei anni e sei mesi. Le accuse riguardano episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovani donne. La sentenza non è definitiva e il procedimento si trova attualmente nella fase di secondo grado.

Durante la conversazione con il direttore di Telenord, Maurizio Michieli, il giovane ha spiegato perché abbia scelto proprio questo momento per intervenire pubblicamente. Secondo la sua ricostruzione, il silenzio mantenuto negli ultimi anni non avrebbe contribuito a tutelare la sua posizione, convincendolo della necessità di raccontare personalmente quanto accaduto. La dichiarazione più netta riguarda però la possibilità di accettare una soluzione processuale che comporti una riduzione della pena. Grillo ha escluso questa eventualità, sostenendo che un simile compromesso sarebbe incompatibile con la propria convinzione di essere innocente.

Ciro #Grillo, figlio del fondatore del #M5S e condannato ad 8 anni per violenza sessuale, parla per la prima volta in una intervista con #Telenord. #Tg1 https://t.co/S0al4rUEWR — Tg1 (@Tg1Rai) November 13, 2026

“Non mi perdonerei di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione”, ha dichiarato, aggiungendo: “Io piuttosto vado in galera da innocente”. Una posizione che il giovane collega alla propria dignità e alla volontà di ottenere una decisione giudiziaria che riconosca la sua versione dei fatti. Il riferimento al patteggiamento rappresenta una dichiarazione di principio dell'intervistato e non la conferma dell'esistenza di una specifica proposta attualmente sul tavolo. Ciro Grillo ha inoltre criticato duramente il modo in cui si è svolto il procedimento, sostenendo di non aver ricevuto tutte le garanzie che ritiene necessarie per difendersi adeguatamente.

Ha descritto il processo, arrivando a parlare di una dichiarazione di guerra alla quale sente di dover rispondere., ha riconosciuto che sarà comunque la giustizia a dover stabilire definitivamente la verità giudiziaria. Nell'intervista, tuttavia, non sono mancati passaggi particolarmente delicati.ha ammesso di aver realizzato filmati durante un rapporto intimo, riconoscendo il carattere riprovevole del proprio comportamento. Il giovane ha dichiarato di, pur continuando a sostenere che i rapporti fossero consensuali. Una versione che resta in contrasto con la ricostruzione accolta dal tribunale nella sentenza di primo grado.

Un'altra parte dell'intervista è stata dedicata a Giulia Bongiorno, avvocata della parte civile, che rappresenta la giovane coinvolta nel procedimento. Ciro Grillo ha avanzato l'ipotesi che il suo coinvolgimento nella vicenda possa essere collegato anche a precedenti contrasti politici tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Secondo il giovane, la scelta dell'avvocata di rappresentare la ragazza sarebbe arrivata in un contesto segnato dalla crisi del governo giallo-verde, del quale Bongiorno faceva parte come ministra della Pubblica Amministrazione.

Si tratta però di una sua interpretazione personale, non supportata da elementi che dimostrino una motivazione politica nell'attività professionale della legale. La ricostruzione presenta inoltre un problema cronologico: Grillo ha collegato la caduta del governo Conte I all'autorizzazione a procedere nel caso Open Arms, ma quest'ultima venne votata nel 2020, quando l'esecutivo formato da Movimento 5 Stelle e Lega si era già concluso nell'agosto 2019. Il figlio di Beppe Grillo ha anche espresso perplessità sul ruolo istituzionale di Bongiorno, oggi presidente della Commissione Giustizia del Senato, sostenendo che la contemporanea attività parlamentare e professionale possa creare uno squilibrio.

Le sue parole arrivano proprio mentre il processo d'appello entra in una fase particolarmente importante. Laha infatti disposto che le udienze si svolgano a porte chiuse, accogliendo la richiesta formulata per tutelare la giovane parte offesa dal rischio di vittimizzazione secondaria. Una decisione che ha escluso la presenza dei giornalisti durante il dibattimento, nonostante le richieste presentate dagli. Il procedimento è stato rinviato al, con un calendario che prevede ulteriori udienze nei mesi successivi e una possibile sentenza durante l'estate.

Nel corso dell'intervista, Ciro Grillo ha affrontato anche il discusso video pubblicato anni fa dal padre Beppe per difenderlo pubblicamente. Il giovane ha riconosciuto che quell'intervento potrebbe aver danneggiato la sua posizione, pur descrivendolo come un gesto spontaneo, nato dal desiderio del genitore di sostenerlo. Adesso, dopo aver scelto di raccontare la propria versione davanti alle telecamere, Ciro Grillo ribadisce di voler affrontare fino in fondo il procedimento senza accettare compromessi. La sua posizione resta quella di un imputato che contesta la condanna ricevuta in primo grado.

Saranno i giudici d'appello a valutare gli elementi del processo e a pronunciarsi sulle responsabilità contestate, in un procedimento che non ha ancora raggiunto una conclusione definitiva. Intanto, anche Beppe Grillo si prepara a tornare in televisione. Il fondatore del Movimento 5 Stelle sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa domenica 22 novembre 2026, a tre anni dalla sua ultima intervista televisiva, avvenuta proprio nello stesso programma. Un ritorno che arriva pochi giorni dopo le dichiarazioni del figlio e che potrebbe riaccendere l'attenzione sulla vicenda, anche se non è stato confermato che il processo di Ciro sarà tra gli argomenti affrontati durante l'intervista.