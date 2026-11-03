Checkpoint Festival: Online il programma della terza edizione

Pubblicazione: 03 novembre alle 16:57

È online sui canali ufficiali il programma definitivo della terza edizione di Checkpoint Festival, l'appuntamento dedicato alla cultura del videogioco in programma giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2026 presso il GAMM – Museo del Videogioco di Roma.

che riuniranno autori, professionisti dell'industria, rappresentanti delle istituzioni culturali, accademie, creator e appassionati dando vita a undall'autorialità alla produzione, dalla formazione alla divulgazione, dal rapporto con il cinema e la cultura popolare fino alla conservazione del patrimonio videoludico.

Il programma della prima giornata, giovedì 19 novembre, si aprirà con una tavola rotonda dedicata all'autorialità nel videogioco, per approfondire il riconoscimento dell'opera videoludica come espressione culturale e creativa, con la partecipazione, tra gli altri, dell'avvocato Michele Lo Foco, membro del Consiglio Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e di Luca Liguori, CEO di Digital Dreams S.r.l. A seguire, spazio a Grand Theft Auto, con un panel dedicato all'impatto della celebre saga sull'industria e sull'immaginario contemporaneo, realizzato in collaborazione con i media partner Digital Dreams, ScreenWorld, BadTaste e CastleRock, seguito dalla proiezione di un documentario a cura di ScreenWorld.

Nel pomeriggio il festival guarderà all'industria italiana con un incontro dedicato a Milestone, realtà di riferimento nello sviluppo videoludico nazionale e un appuntamento con AIV – Accademia Italiana Videogiochi, dedicato alla formazione dei nuovi professionisti del settore. La giornata proseguirà tornando nell'universo di GTA, con una tavola rotonda sulle contaminazioni tra videogioco e cinema che vedrà la partecipazione del giornalista e critico cinematografico Gabriele Niola e di Gabriele Barducci. Un incontro conclusivo dedicato al rapporto tra Grand Theft Auto, influencer, creator e community, con uno sguardo anche all'attesissimo GTA 6.

il programma si concentrerà sul valore culturale delle opere interattive e sulle prospettive dell'industria videoludica. La mattinata si aprirà con una, che vedrà la partecipazione diCEO di Milestone S.r.l.,, presidente del CORECOM Lazio e, Developer Relations Manager di IIDEA. L'incontro sarà moderato dae offrirà un'occasione di confronto sul riconoscimento dell'autorialità e sul ruolo delle diverse professionalità nella creazione delle opere videoludiche.

Seguirà un approfondimento sul rapporto tra storia e videogiochi, in collaborazione con Age of Games, per esplorare le potenzialità del medium come strumento di divulgazione e interpretazione del patrimonio storico. Nel pomeriggio sarà protagonista Invader Studios, con un incontro dedicato alle esperienze e alle sfide dello sviluppo indipendente in Italia. A seguire, un collegamento in streaming con EFGAMP offrirà un approfondimento sul ruolo dei musei e delle istituzioni culturali nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio videoludico europeo.

Spazio anche alla formazione e all'orientamento professionale con il workshop realizzato in collaborazione con AIV, Le Professioni del Videogioco, dedicato ai principali ruoli e alle competenze richieste dalla Game Industry, dal Game Design allo sviluppo, dalla grafica alla produzione. La terza edizione di Checkpoint Festival si concluderà con un DJ set e un aperitivo, pensati come occasione di incontro e networking tra professionisti, studenti, autori e pubblico.

Kabuto Group S.R.L.

Kabuto Group è una startup innovativa impegnata nella progettazione e produzione di prodotti e servizi tecnologici all'avanguardia. La sua missione è sviluppare soluzioni capaci di ridefinire gli standard dell'interazione digitale e dell'esperienza utente, con particolare attenzione all'evoluzione del videogioco come medium culturale, creativo e tecnologico. Il Gruppo concentra le proprie attività sulla produzione e valorizzazione delle opere interattive, attraverso una gestione strategica del patrimonio e degli asset di VIGAMUS.

Digital Dreams S.R.L.

Digital Dreams è una realtà editoriale e di consulenza digitale con sede a Milano, specializzata nell'informazione online, nell'intrattenimento e nella comunicazione digitale. Editore di oltre dieci testate proprietarie e parte di un network commerciale che comprende più di venti siti, il gruppo sviluppa contenuti originali e progetti editoriali rivolti a un pubblico appassionato di cinema, serie TV, videogiochi e cultura pop.

Tra le principali testate del network figurano BadTaste.it, ScreenWorld.it , CinemaSerie.Tv, CastleRock.it. Accanto all'attività editoriale, Digital Dreams affianca aziende ed editori attraverso servizi di consulenza, strategie di comunicazione, gestione di campagne pubblicitarie, branded content e progetti speciali con creator e influencer.

Informazioni e Partecipazione

Per informazioni su come partecipare e sul programma visita il sito . Date: 19 - 20 novembre 2026, Location: GAMM - Game Museum, Via delle Terme di Diocleziano, 35/36 Roma