Chi è Cisco, l’amico di Max Pezzali nella vita reale: il dettaglio che lo lega a tre successi degli 883

Pubblicazione: 09 ottobre alle 11:26

Il successo della serie dedicata agli esordi degli 883 ha riportato sotto i riflettori anche una figura rimasta per anni lontana dalla popolarità, Cisco, l’amico di lunga data di Max Pezzali. Con la seconda stagione, nel 2026, il pubblico continua a interessarsi alle persone che hanno accompagnato il cantante prima del successo nazionale. Ma chi è davvero l’uomo che si nasconde dietro questo soprannome? Il suo nome è Francesco Bertolotti e la sua storia è legata a quella della comitiva pavese da cui sono nate alcune delle canzoni più amate degli anni Novanta. A differenza di Pezzali, però, ha sempre preferito una vita riservata, lontana dal mondo dello spettacolo.

. I due si frequentavano già da ragazzi e la loro amicizia si consolidò durante l’adolescenza, prima che gli 883 diventassero un fenomeno musicale nazionale. Cisco faceva parte della cerchia di amici del cantante, spesso ricordata come quella dei “fratelli Max”, insieme a Claudio Apone, soprannominato Apo, e Alberto Marchesi, conosciuto come Ye Ye. Il suo ruolo non era quello di un musicista o di un membro della band, ma di una presenza concreta nella vita quotidiana di Pezzali, una persona con cui condividere esperienze, serate e momenti importanti, anche quando il successo sembrava ancora lontano.

Che cosa fa oggi Cisco? Bertolotti non ha costruito una carriera nello spettacolo e ha mantenuto un profilo discreto anche dopo che la musica di Pezzali ha raggiunto milioni di persone. Alcune ricostruzioni biografiche lo descrivono come un operaio metalmeccanico che avrebbe lavorato a Binasco, nell’area milanese, e raccontano del suo legame con la storica sala giochi Jolly Blue di Pavia, un luogo frequentato dalla comitiva e diventato parte dell’immaginario degli 883.

La sua presenza nella storia degli 883 va oltre i ricordi degli anni della giovinezza. Il soprannome Cisco compare infatti in diversi brani legati all’universo musicale di Pezzali, tra cui La dura legge del gol, Rotta x casa di Dio e Sempre noi. Le canzoni raccontano situazioni e dinamiche tipiche di un gruppo di amici, tra partite, uscite e avventure condivise, trasformando episodi quotidiani in immagini nelle quali si è riconosciuta un’intera generazione. Tra queste, La dura legge del gol è particolarmente significativa per il parallelismo tra calcio e vita, non sempre si ottiene il risultato sperato, ma conta anche il modo in cui si affrontano le sconfitte. Cisco non ha avuto un ruolo ufficiale nella band, ma è diventato parte del mondo narrativo che ha accompagnato la musica degli 883.

A far conoscere il suo volto anche a chi non aveva vissuto direttamente gli anni del gruppo è stata Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original che ricostruisce le origini del duo formato da Pezzali e Mauro Repetto. Cisco è interpretato da Davide Calgaro, attore e comico milanese nato nel 2000, che porta sullo schermo un amico schietto e leale, capace di restare vicino a Max mentre la sua vita cambia rapidamente. Nella narrazione televisiva, la sua presenza rappresenta un legame con Pavia e con la quotidianità precedente alla notorietà, quando i sogni musicali si scontravano ancora con difficoltà pratiche e occasioni da conquistare.

Il motivo per cui Cisco continua a incuriosire il pubblico è proprio questo contrasto, mentre Max Pezzali è diventato uno dei cantautori più riconoscibili della musica italiana, il suo amico ha scelto di non trasformare quella vicinanza in una carriera pubblica. La sua storia ricorda che dietro le canzoni capaci di segnare un’epoca esistono spesso persone, amicizie e luoghi che non finiscono sotto i riflettori, ma contribuiscono a costruire ricordi condivisi. Con la seconda stagione, Cisco resta una figura significativa, non una star della musica, bensì uno dei volti reali dell’ambiente umano da cui è nata una parte importante della storia di Max Pezzali.