Max Pezzali festeggia i 18 anni del figlio Hilo: cantano insieme Gli anni, poi arriva una dedica da brividi

Pubblicazione: 09 ottobre alle 09:30

Ci sono canzoni che sembrano scritte per accompagnare intere generazioni, ma che a volte finiscono per assumere un significato ancora più speciale quando entrano nella vita di chi le ha rese famose. È successo a Max Pezzali, che ha festeggiato un traguardo importante per la sua famiglia: i 18 anni del figlio Hilo e, per celebrare il passaggio alla maggiore età, il ragazzo ha scelto proprio uno dei brani più amati degli 883, regalando al padre un momento che ha rapidamente attirato l'attenzione sui social.

Durante la festa, organizzata alla presenza di familiari e amici,ha infatti cantato, trasformando uno dei grandi successi della musica italiana nella colonna sonora del suo diciottesimo compleanno., ripreso in un video e successivamente condiviso su Instagram da, moglie del cantante, che ha voluto raccontare pubblicamente l'emozione di una giornata particolarmente importante per tutta la famiglia.

Hilo, nato il 24 settembre 2008, è l'unico figlio di Max Pezzali, avuto durante il primo matrimonio con Martina Marinucci. Il ragazzo ha raggiunto la maggiore età lo scorso settembre, ma i festeggiamenti sono stati raccontati sui social soltanto nei giorni successivi, attraverso una serie di fotografie e filmati che mostrano alcuni dei momenti più significativi della serata. Tra questi, proprio l'interpretazione di Gli anni ha suscitato particolare curiosità. Pubblicato nel 1995, il brano degli 883 è diventato nel tempo una delle canzoni più rappresentative del repertorio di Pezzali, capace di raccontare il trascorrere del tempo, i ricordi e quella nostalgia che accompagna inevitabilmente la crescita.

Sentirla cantare dal figlio nel giorno dei suoi 18 anni assume quindi un significato completamente diverso, soprattutto per un artista che ha costruito una parte importante della propria carriera raccontando l'adolescenza, le amicizie e il passaggio all'età adulta. Ma il momento musicale non è stato l'unico a emozionare chi ha seguito i festeggiamenti. A colpire è stata soprattutto la lunga lettera che Debora Pelamatti ha dedicato a Hilo, raccontando il rapporto costruito con lui nel corso degli anni e il legame che li unisce.

, sposata con, ha condiviso parole particolarmente affettuose, ricordando il bambino che ha conosciuto e il ragazzo che oggi si prepara ad affrontare una nuova fase della propria vita. “Ti guardo oggi e vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato”,, sottolineando la sensibilità e il carattere di Hilo. Un passaggio che racconta molto del loro rapporto, nato quando il ragazzo era ancora piccolo e diventato sempre più importante con il trascorrere del tempo. Nella lettera, infatti,, le risate e le confidenze condivise, spiegando come

Tra le parole più significative c'è una frase che esprime con particolare intensità il sentimento che prova nei suoi confronti: “Non sei nato dalla mia pancia: nasci ogni giorno dal mio cuore”. Una dichiarazione che va oltre il legame biologico e racconta un affetto costruito attraverso la quotidianità, la fiducia e gli anni trascorsi insieme. La moglie del cantante ha poi descritto Hilo come un punto di riferimento per la famiglia, una presenza capace di ricordare agli altri ciò che conta davvero e nel messaggio non è mancato l'orgoglio per il ragazzo che è diventato, accompagnato dalla consapevolezza che, nonostante la maggiore età, per lei resterà sempre il bambino con cui condivideva giochi e momenti di spensieratezza.

Anche le fotografie pubblicate sui social raccontano il clima della festa, visto che in uno degli scatti, Hilo appare accanto al padre e a Debora Pelamatti, mentre tutti e tre celebrano il compleanno con un brindisi. Immagini che restituiscono un lato più familiare e privato di Max Pezzali, solitamente molto attento a mantenere una certa riservatezza sulla propria vita personale. Il cantante, tuttavia, ha parlato del figlio in diverse occasioni, raccontando anche con ironia le differenze generazionali tra loro. Durante un'intervista a Verissimo, ad esempio, aveva spiegato come Hilo lo considerasse talvolta un boomer, soprattutto quando cercava di scherzare utilizzando riferimenti o linguaggi poco vicini a quelli delle nuove generazioni.

Un rapporto fatto quindi anche di battute e inevitabili differenze d'età, ma che trova nella musica un punto d'incontro particolarmente significativo e, per un padre che ha trascorso gran parte della propria vita sui palchi, ascoltare il figlio cantare una delle canzoni che. Ilarriva inoltre in un periodo particolarmente importante per l'universo degli 883.

Il 9 ottobre debutterà infatti su Sky e NOW Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie diretta da Sydney Sibilia, che proseguirà il racconto del successo di Max Pezzali e Mauro Repetto (che si sono rincontrati di recente) dopo gli eventi narrati in Hanno ucciso l'Uomo Ragno. Una coincidenza che rende ancora più suggestivo il video della festa: mentre la televisione torna a raccontare gli anni in cui Max Pezzali muoveva i primi passi verso il successo, suo figlio ha appena raggiunto la maggiore età sulle note di una canzone che parla proprio del tempo che passa. Perché Gli anni, questa volta, non è stata soltanto una canzone degli 883 da cantare tutti insieme, ma anche il modo più naturale per celebrare i diciotto anni di Hilo e un nuovo capitolo della vita della famiglia Pezzali.