Pezzali e Repetto di nuovo insieme per la serie sugli 883: “30 anni fa non avremmo immaginato tutto questo”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 08:15

Per raccontare la fine degli 883 bisognava, in qualche modo, farli tornare insieme. Ed è esattamente quello che è successo alla presentazione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original di Sydney Sibilia: Max Pezzali e Mauro Repetto si sono ritrovati sullo stesso palco, regalando uno dei momenti più sorprendenti dell'evento organizzato a Milano.

Un'immagine inevitabilmente suggestiva anche per quello che, visto che seaveva seguitoe il sogno quasi impossibile di due ragazzi di Pavia,parte esattamente. E scopre che il successo può essere molto più complicato da gestire di quanto fosse stato conquistarlo. Alla presentazione milanese,e davanti a loro c'erano anche, gli attori che nella serie interpretano rispettivamente

Quasi due versioni degli 883 una di fronte all'altra: quelle che hanno vissuto realmente quella storia e quelle chiamate a riportarla sullo schermo. Il loro incontro non è stato soltanto un'operazione nostalgia, poiché Pezzali e Repetto hanno potuto confrontarsi con una serie che prende uno dei momenti più delicati della loro storia e lo trasforma nel cuore della seconda stagione: il 1993, l'esplosione definitiva degli 883 e le strade dei due amici che cominciano lentamente a separarsi. Repetto ha descritto l'esperienza di vedere la propria storia raccontata sullo schermo con un'espressione particolarmente efficace, parlando di una sorta di “psicoterapia di gruppo”.

Ritrovarsi davanti a personaggi ispirati a loro stessi significa infatti tornare a quegli anni, ma anche osservare dall'esterno decisioni, entusiasmi e paure che allora stavano semplicemente vivendo. Ed è proprio qui che ripartirà Nord Sud Ovest Est. Gli otto nuovi episodi saranno ambientati nel 1993, l'anno del secondo album degli 883, quello che contiene brani diventati parte della storia del pop italiano come Come mai, Sei un mito e naturalmente Nord sud ovest est. Max e Mauro sono ormai delle star, tra concerti, interviste e opportunità che soltanto poco tempo prima sembravano irraggiungibili, ma mentre tutto intorno a loro sembra andare nella direzione giusta, qualcosa comincia a cambiare.

inizia a interrogarsi sul proprio futuro e quell'amicizia nata a Pavia viene sottoposta a. La storia li porterà dalla provincia alla Milano degli anni Novanta fino agli Stati Uniti, mentre il successo degli 883 raggiunge il suo punto più alto.ha però voluto chiarire un aspetto importante: la

Il regista la considera piuttosto una storia di amicizia e nostalgia che si concede libertà narrative per trasformare l'esperienza di Max e Mauro in qualcosa di universale. La loro vicenda resta il punto di partenza, ma al centro c'è anche ciò che accade quando due amici crescono e scoprono di non desiderare necessariamente le stesse cose. Ed è proprio per questo che vedere Pezzali e Repetto nuovamente fianco a fianco alla vigilia della nuova stagione assume un significato particolare, visto che la serie sta per raccontare il momento in cui le loro strade iniziarono a dividersi; loro, oltre trent'anni dopo, si sono ritrovati insieme davanti agli attori chiamati a rivivere quella separazione.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 sarà disponibile dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La stagione sarà composta da otto episodi e porterà fino al 1993, quando il secondo album degli 883 li consacrò definitivamente e, allo stesso tempo, li avvicinò al momento in cui la storia del duo sarebbe cambiata per sempre. Perché questa volta la domanda non è più se Max e Mauro riusciranno a diventare famosi. Quello lo sappiamo già. La vera storia comincia quando due ragazzi che avevano sognato insieme arrivano finalmente in cima e devono decidere se vogliono continuare a sognare nella stessa direzione.