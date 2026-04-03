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Accordo storico: Sky e Netflix uniscono i cataloghi con un’offerta che fa davvero risparmiare (soprattutto dopo gli aumenti di prezzi)

Sky e Netflix insieme in un unico abbonamento scontato: meno di 20 euro al mese per 18 mesi. Ecco come funziona davvero.

di Alessandra Luzzi
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Sky Netflix
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Sky e Netflix uniscono le forze con una nuova offerta che punta a conquistare milioni di spettatori italiani. L’idea è semplice ma potente: un solo abbonamento per accedere a serie, film e programmi di entrambe le piattaforme. Il risultato? Un prezzo ridotto rispetto al passato e un catalogo praticamente infinito. Una mossa strategica che cambia il modo di fruire l’intrattenimento domestico. E che diventa particolarmente interessante proprio in un periodo ricco di nuove uscite.

L’offerta riguarda il pacchetto Intrattenimento Plus, che unisce i contenuti di Sky TV e Netflix in un unico piano. Il prezzo promozionale parte da 19,89 euro al mese per 18 mesi invece dei 29,99 euro standard, ma in alcune campagne precedenti o specifiche configurazioni (come Sky Stream) si è arrivati anche a 15,99 euro mensili. Si tratta quindi di un risparmio significativo per chi vuole accedere a entrambe le piattaforme senza dover pagare due abbonamenti separati.

Cassie in una foto di Euphoria stagione 3 fonte: HBO Max

Un aspetto particolarmente utile è che l’offerta è valida anche per chi possiede già un account Netflix. In questo caso non è necessario disdire il proprio abbonamento: basta collegarlo al pacchetto Sky e il pagamento verrà integrato automaticamente nella fattura Sky. Questo rende il passaggio semplice e immediato, evitando complicazioni tecniche o amministrative.

Dal punto di vista contrattuale, la promozione prevede una permanenza di 18 mesi. Al termine di questo periodo, si applicheranno le condizioni economiche standard del profilo Sky Open, a meno che l’utente non scelga di rinnovare con un’offerta scontata (come Sky Smart) oppure di disdire senza costi, comunicando la decisione con un preavviso di 30 giorni. Sky informerà comunque i clienti prima della scadenza.

Luca Argentero in una scena di Avvocato Ligas fonte: Sky Atlantic

Ma cosa si può vedere concretamente? L’offerta arriva in un momento ricco di contenuti. Su Sky TV, ad esempio, sono disponibili programmi molto seguiti come Pechino Express e Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo, oltre alla serie Avvocato Ligas con Luca Argentero. Non mancano eventi e show popolari come MasterChef Italia.

Sul fronte Netflix, invece, si segnalano importanti novità come l’arrivo della WWE con eventi live e contenuti esclusivi, nuove stagioni di serie amate e produzioni originali. Tra queste, il ritorno de La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis e contenuti internazionali come One Piece e nuovi capitoli legati all’universo di Peaky Blinders. Inoltre, tra le uscite più attese c’è anche la terza stagione di Euphoria, con protagonista Zendaya, che contribuisce a rendere l’offerta ancora più interessante per il pubblico più giovane.

il film di Peaky Blinders: The Immortal Man fonte: Netflix

Dal punto di vista didattico, questa notizia è utile per comprendere come sta cambiando il mercato dell’intrattenimento: le piattaforme non competono più solo tra loro, ma iniziano a collaborare per offrire pacchetti integrati. È un esempio concreto di strategia commerciale, fidelizzazione del cliente e trasformazione digitale. In definitiva, l’offerta Sky + Netflix rappresenta un passo importante verso un modello di consumo più semplice e conveniente, soprattutto dopo gli aumenti di prezzo che ci sono stati di recente negli Stati Uniti e che seguiranno in Italia. Per gli utenti significa meno costi e più contenuti. Per il mercato, invece, segna una nuova fase di alleanze tra grandi player dello streaming.

Fonte / Sky
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