Accordo storico: Sky e Netflix uniscono i cataloghi con un’offerta che fa davvero risparmiare (soprattutto dopo gli aumenti di prezzi)

Pubblicazione: 03 aprile alle 08:00

Sky e Netflix uniscono le forze con una nuova offerta che punta a conquistare milioni di spettatori italiani. L’idea è semplice ma potente: un solo abbonamento per accedere a serie, film e programmi di entrambe le piattaforme. Il risultato? Un prezzo ridotto rispetto al passato e un catalogo praticamente infinito. Una mossa strategica che cambia il modo di fruire l’intrattenimento domestico. E che diventa particolarmente interessante proprio in un periodo ricco di nuove uscite.

Cassie in una foto di Euphoria stagione 3 fonte: HBO Max

L’offerta riguarda il pacchetto Intrattenimento Plus, che unisce i contenuti di Sky TV e Netflix in un unico piano. Il prezzo promozionale parte dainvece dei 29,99 euro standard, ma in alcune campagne precedenti o specifiche configurazioni (come Sky Stream) si è arrivati anche a 15,99 euro mensili. Si tratta quindi di unsenza dover pagare due abbonamenti separati.

Un aspetto particolarmente utile è che l’offerta è valida anche per chi possiede già un account Netflix. In questo caso non è necessario disdire il proprio abbonamento: basta collegarlo al pacchetto Sky e il pagamento verrà integrato automaticamente nella fattura Sky. Questo rende il passaggio semplice e immediato, evitando complicazioni tecniche o amministrative.

Luca Argentero in una scena di Avvocato Ligas fonte: Sky Atlantic

Dal punto di vista contrattuale, la promozione prevede una permanenza di 18 mesi.a meno che l’utente non scelga di rinnovare con un’offerta scontata (come Sky Smart) oppure di disdire senza costi, comunicando la decisione con un preavviso di 30 giorni. Sky informerà comunque i clienti prima della scadenza.

Ma cosa si può vedere concretamente? L’offerta arriva in un momento ricco di contenuti. Su Sky TV, ad esempio, sono disponibili programmi molto seguiti come Pechino Express e Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo, oltre alla serie Avvocato Ligas con Luca Argentero. Non mancano eventi e show popolari come MasterChef Italia.

Sul fronte Netflix, invece, si segnalano importanti novità come l’arrivo della WWE con eventi live e contenuti esclusivi, nuove stagioni di serie amate e produzioni originali. Tra queste, il ritorno de La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis e contenuti internazionali come One Piece e nuovi capitoli legati all’universo di Peaky Blinders. Inoltre, tra le uscite più attese c’è anche la terza stagione di Euphoria, con protagonista Zendaya, che contribuisce a rendere l’offerta ancora più interessante per il pubblico più giovane.

il film di Peaky Blinders: The Immortal Man fonte: Netflix

Dal punto di vista didattico, questa notizia è utile per comprendere come sta cambiando il mercato dell’intrattenimento: le piattaforme non competono più solo tra loro, ma iniziano a collaborare per offrire pacchetti integrati. È un esempio concreto di strategia commerciale, fidelizzazione del cliente e trasformazione digitale. In definitiva, l’offerta Sky + Netflix rappresenta un passo importante verso un modello di consumo più semplice e conveniente, soprattutto dopo gli aumenti di prezzo che ci sono stati di recente negli Stati Uniti e che seguiranno in Italia. Per gli utenti significa meno costi e più contenuti. Per il mercato, invece, segna una nuova fase di alleanze tra grandi player dello streaming.