Preparatevi a tutto: i sostanziali cambi nella terza stagione di The Walking Dead

Pubblicazione: 17 maggio alle 19:00

Se la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City aveva già portato la serie in territorio più oscuro e più personale rispetto all'esordio, la terza si appresta a compiere un salto ancora più netto. La data è confermata: 26 luglio 2026 su AMC e AMC+ negli Stati Uniti, 27 luglio in Italia su Sky. Prima del debutto ufficiale, i primi due episodi saranno presentati in anteprima mondiale il 12 giugno 2026 al Festival della Televisione di Monte-Carlo, dove Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan e il nuovo showrunner Seth Hoffman saranno presenti. Ma i cambiamenti della terza stagione vanno molto oltre i numeri e le date: riguardano il cuore del rapporto tra i due protagonisti, il DNA creativo della serie e la prima immagine ufficiale rilasciata da AMC, che vale più di qualsiasi dichiarazione.

L'immagine che dice tutto: Maggie consegna Lucille a Negan

Chi ha seguito la serie originale di The Walking Dead capisce immediatamente il peso di quello che la prima immagine della stagione 3 mostra. Maggie Rhee è seduta accanto a Negan Smith e gli consegna Lucille, la mazza elettrificata che nelle stagioni precedenti era diventata il simbolo del trauma più devastante della serie: è stata l'arma con cui Negan aveva ucciso Glenn, il marito di Maggie, in quella scena che aveva diviso il pubblico in modo permanente. Negan la riceve. Non la strappa, non la esibisce come trofeo: la riceve.

Il cambio di showrunner: fuori Eli Jorné, dentro Seth Hoffman

Quella composizione è deliberata. Trasforma Lucille da arma di terrore a oggetto del presente condiviso, e suggerisce che la terza stagione costruirà la propria tensione su una premessa inedita per la storia di questi due personaggi: non più la coesistenza forzata o la tregua calcolata, ma qualcosa che assomiglia a un'alleanza vera, con tutto il peso morale che questo comporta per entrambi. La domanda che la stagione dovrà rispondere non è se sopravviveranno — è se riusciranno a costruire qualcosa di nuovo senza che il passato lo distrugga dall'interno.

Il cambiamento più strutturale della stagione 3 non è davanti alla telecamera ma dietro. Eli Jorné, che aveva guidato creativamente le prime due stagioni della serie, lascia il suo incarico di showrunner. Al suo posto arriva Seth Hoffman, nome che nel fandom di The Walking Dead è associato a uno dei periodi creativi più apprezzati della serie originale: è stato co-sceneggiatore e produttore esecutivo dalla stagione 4 alla stagione 6, il ciclo che include episodi considerati tra i migliori dell'intera saga, tra cui il devastante "Too Far Gone" — l'episodio della morte del Governatore e della caduta della prigione.

Hoffman firma personalmente il primo e il settimo episodio della stagione da otto puntate, una scelta che segnala la volontà di imprimere la propria voce narrativa tanto all'apertura quanto al turning point centrale della stagione. Il suo ritorno al franchise dopo quasi dieci anni è visto dai fan storici come un segnale di qualità, e l'entusiasmo della community nei confronti di questa nomina è stato tra i più unanimi registrati negli ultimi anni nell'universo del franchise AMC.

Seth Hoffman, nuovo showrunner di The Walking Dead: Dead City stagione 3

Le riprese in Central Park: le scene che cambieranno tutto

Un dettaglio produttivo emerso nelle ultime settimane aggiunge un'altra dimensione alla terza stagione. Sebbene la produzione principale si fosse conclusa alla fine del 2025 in Massachusetts, le riprese sono brevemente riprese all'inizio del 2026 per girare alcune scene aggiuntive in location a Central Park, a New York. Le fonti descrivono queste scene come "game-changer" per il pubblico che le vedrà. Non è ancora chiaro se si tratti di una sequenza d'apertura, di un confronto decisivo tra personaggi o di qualcosa legato all'arco narrativo di uno dei nuovi ingressi nel cast. Ma il fatto che la produzione sia tornata sul campo per questi momenti specifici è già di per sé indicativo: non si tratta di materiale di raccordo, ma di qualcosa che la stagione non poteva fare a meno di avere.

Nuovi personaggi: Renata, Dillard e Luis cambiano la mappa

La stagione 3 introduce tre nuovi personaggi che modificano significativamente la geografia narrativa di Dead City. Aimee Garcia — già vista in Lucifer e Dexter — entra nel ruolo di Renata, leader all'interno di New York City, serie regular con una presenza continuativa nella stagione. Il suo personaggio si inserisce nella nuova dinamica comunitaria che Maggie e Negan stanno cercando di costruire, e la sua influenza sull'equilibrio di potere nella Manhattan post-apocalittica è ancora da svelare.

Jimmi Simpson, noto al grande pubblico per il ruolo di William nella prima stagione di Westworld e per la serie Black Mirror, interpreta Dillard, un personaggio la cui funzione nella storia di Maggie e Negan non è stata ancora rivelata nei dettagli. Raúl Castillo — già visto in Looking e Army of the Dead — porta in scena Luis, il terzo nuovo ingresso, il cui arco narrativo sembra intrecciarsi con quello di Hershel, il figlio di Maggie.

La trama della stagione 3: costruire Manhattan o lasciarla bruciare

La sinossi ufficiale posiziona la terza stagione attorno a una premessa che ribalta il registro emotivo delle precedenti. Maggie e Negan non sono più in fuga né al servizio di forze esterne: affrontano quella che viene descritta come la loro sfida più grande, ovvero costruire la prima comunità fiorente a Manhattan dall'inizio dell'apocalisse. Ma mentre l'idea di un futuro migliore comincia a sembrare possibile, le vecchie ferite e il caos emergente minacciano di rovinare tutto. La domanda se riusciranno davvero a lasciarsi alle spalle il risentimento o se il passato condannerà ogni speranza è il motore principale della stagione.