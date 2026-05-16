"Qualcosa è in sviluppo": Stephen Graham rompe il silenzio sulla stagione 2 della sua serie Netflix di successo

Pubblicazione: 16 maggio alle 10:00

Il 13 marzo 2025 ha segnato uno spartiacque nella storia dello streaming. Quel giorno, Netflix ha rilasciato Adolescence, una serie crime girata in un'unica, ambiziosa ripresa continua, frutto della collaborazione tra lo sceneggiatore Jack Thorne e l'attore Stephen Graham. In pochi mesi, il thriller è diventato un fenomeno culturale globale, accumulando oltre 555 milioni di ore di visione e dominando le classifiche di streaming in ogni angolo del pianeta.



Non si è trattato soltanto di un successo televisivo. Adolescence ha toccato nervi scoperti nella società contemporanea, affrontando con cruda onestà il tema della radicalizzazione online dei giovani e della crescente violenza verso le donne. L'impatto è stato così profondo da scatenare un dibattito politico che ha raggiunto i vertici del governo britannico, con il primo ministro Keir Starmer che ha commentato pubblicamente la serie, riconoscendone l'importanza nel sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi su un problema urgente e sottovalutato.



La serie ha collezionato riconoscimenti a ritmo serrato: quattro Golden Globe nel 2026, seguiti da una performance storica ai BAFTA TV Awards. La combinazione tra una narrazione viscerale, un'esecuzione tecnica audace e un tema di bruciante attualità ha trasformato Adolescence in qualcosa di più di un semplice prodotto d'intrattenimento: è diventata una pietra miliare del racconto seriale contemporaneo.

Proprio durante i BAFTA TV Awards, Stephen Graham è stato nuovamente interrogato sulla possibilità di un seguito. La risposta dell'attore britannico ha fatto drizzare le antenne a milioni di fan: "C'è qualcosa in sviluppo in questo momento". Una dichiarazione breve ma densa di implicazioni, che contrasta nettamente con le precedenti smentite e cautele di entrambi i creatori.



Tornando indietro di qualche mese, a gennaio, Graham aveva già stuzzicato l'immaginazione del pubblico suggerendo che un'idea per una seconda stagione esisteva "da qualche parte nelle profondità della mia mente e di quella di Jack", aggiungendo che forse l'avrebbero "tirata fuori tra tre o quattro anni". Una tempistica lontana, quasi rassicurante per chi temeva un sequel affrettato. Thorne, invece, era stato più netto: "No, non abbiamo una storia".



La contraddizione apparente tra quelle dichiarazioni e l'ultima bomba sganciata ai BAFTA solleva interrogativi affascinanti. Cosa è cambiato nel frattempo? È possibile che la pressione dello streaming, l'entusiasmo del pubblico e l'eccezionale risposta critica abbiano accelerato i tempi, convincendo i due autori che il momento giusto per tornare su quella storia non è così lontano come pensavano.

Adolescence si reggeva su un equilibrio delicatissimo: una narrazione avvolgente ma spietata, un format visivo innovativo che eliminava ogni stacco di montaggio, un protagonista complesso interpretato magistralmente da Graham. Replicare quella magia senza scadere nel sequel di comodo rappresenta una sfida titanica. Il rischio è sempre quello di diluire la potenza dell'originale, di trasformare un'opera coesa e completa in un franchise svuotato di significato.



Eppure, c'è spazio per continuare. Il tema della radicalizzazione online non si è certo esaurito, anzi: l'algoritmo dei social media continua a plasmare le menti di milioni di adolescenti, alimentando odio, divisione e violenza. Se Thorne e Graham hanno davvero trovato un nuovo angolo da esplorare, una nuova storia che giustifichi il ritorno in quel mondo oscuro, allora il pubblico è pronto ad ascoltare.