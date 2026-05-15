Adam Sandler è pronto a lavorare a un sequel che nessuno si aspettava (dopo la bellezza di 13 anni)

Pubblicazione: 15 maggio alle 14:00

Netflix e Adam Sandler tornano insieme per un altro sequel che nessuno si sarebbe aspettato. Il colosso dello streaming ha ufficialmente confermato che Un weekend da bamboccioni 3 è in sviluppo, e che riporterà sullo schermo uno dei franchise comici più redditizi e sorprendentemente longevi degli ultimi anni.



Il progetto vedrà alla regia Kyle Newacheck, mentre la sceneggiatura sarà affidata alla collaudata coppia formata da Adam Sandler e Tim Herlihy, collaboratori di lunga data che conoscono perfettamente la ricetta vincente di questa saga. La produzione sarà curata dallo stesso Sandler insieme a Jackie Sandler, Jack Giarraputo e Tim Herlihy, con Kevin Grady e Judit Maull nel ruolo di produttori esecutivi.



Per chi non ricordasse, il primo caoitolo di Un weekend da bamboccioni uscì nel 2010 e raccontava la reunion di un gruppo di amici d'infanzia riunitisi in occasione della morte del loro vecchio allenatore di basket. Il film fu un fenomeno commerciale inaspettato, incassando oltre 271 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante recensioni tutt'altro che entusiastiche. La conferma del successo arrivò tre anni dopo con Un weekend da bamboccioni 2, che nel 2013 raggiunse i 247 milioni di dollari globali, dimostrando che il pubblico aveva ancora voglia di quella particolare alchimia tra i protagonisti.

Il cast originale rappresentava un'autentica all-star del panorama comico americano. Adam Sandler interpretava Lenny Feder, affiancato da Kevin James nei panni di Eric Lamonsoff, Chris Rock come Kurt McKenzie, David Spade nel ruolo di Marcus Higgins e Rob Schneider in quello di Rob Hilliard. La componente femminile vedeva Salma Hayek Pinault come Roxanne Chase-Feder, Maria Bello nei panni di Sally Lamonsoff e Maya Rudolph come Deanne McKenzie, con l'aggiunta di Steve Buscemi nel personaggio di Wiley.



Al momento, Netflix non ha ancora annunciato il cast ufficiale di Un weekend da bamboccioni 3, e questa rimane probabilmente la domanda più scottante per i fan della saga. Riusciranno a riunire tutti gli attori originali dopo tredici anni dall'ultimo capitolo? La presenza di alcuni volti noti è praticamente scontata, considerando che Sandler ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di coinvolgere i suoi storici collaboratori nei progetti Netflix, ma resta da vedere se l'intera banda tornerà al completo.



La strategia del gigante dello streaming sembra chiara: puntare su proprietà intellettuali collaudate, con un appeal nostalgico forte e una base di fan già consolidata. In un panorama dell'intrattenimento sempre più frammentato e competitivo, dove ogni piattaforma lotta per trattenere gli abbonati, titoli come Un weekend da bamboccioni 3 rappresentano una scommessa relativamente sicura, capace di generare buzz immediato e visualizzazioni massicce.

Sandler ha costruito gran parte della sua carriera recente proprio su questo modello, alternando progetti più impegnati e apprezzati dalla critica come Uncut Gems a commedie spensieratamente commerciali che gli permettono di lavorare con gli amici di sempre. E se c'è una cosa che il pubblico ha imparato a conoscere dell'attore è proprio questa: la sua capacità di non prendersi troppo sul serio, di divertirsi facendo film e di trasmettere questo divertimento agli spettatori.