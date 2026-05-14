Due killer, un incendio e Angelina Jolie: il thriller Netflix che tiene col fiato sospeso

Pubblicazione: 14 maggio alle 10:45

Quando un thriller mette in scena una caccia all'uomo tra le montagne del Montana, con un bambino come testimone scomodo e due assassini professionisti sulle sue tracce, il cast diventa cruciale. Quelli che mi vogliono morto, diretto da Taylor Sheridan nel 2021, costruisce la sua tensione non solo su una trama serrata ma su un ensemble di volti noti che danno corpo a personaggi complessi, ciascuno con le proprie ombre e motivazioni.

Il film, della durata diintreccia il thriller d'azione con il dramma psicologico, ambientando la storia in una zona isolata dove la natura selvaggia diventa tanto un rifugio quanto una trappola mortale. Al centro della narrazione c'è, un dodicenne che diventa testimone involontario di un omicidio e si ritrova nel programma di protezione testimoni. Ma quando i killer scoprono il suo nascondiglio tra le montagne,che coincide con lo scoppio di un devastante incendio boschivo.

A vestire i panni della protagonista Hannah Faber è Angelina Jolie, Premio Oscar per Ragazze Interrotte e vincitrice di tre Golden Globe consecutivi. L'attrice interpreta una vigile del fuoco paracadutista che lavora in una torre di sorveglianza della Contea di Park, in Montana. Hannah non è solo un'eroina action: è un personaggio segnato, che soffre di depressione a seguito della morte di un collega durante un intervento. La sua vita prende una svolta inattesa quando si imbatte nel piccolo Connor, impaurito e in fuga tra gli alberi. Daquel momento, Hannah diventa la sua unica protezione contro chi vuole eliminarlo.

Il giovane Connor Casserly è interpretato da Finn Little, attore emergente che porta sullo schermo la vulnerabilità e il coraggio di un ragazzino costretto a crescere troppo in fretta. Nicholas Hoult, volto noto al pubblico per il ruolo ne Il menu insieme ad Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes, e che interpreta Lex Luthor nel Superman di James Gunn, veste i panni di Patrick Blackwell, uno dei due assassini sulle tracce di Connor. Hoult, che ha nel curriculum progetti come How to Rob a Bank e Man of Tomorrow previsti per il 2026 e il 2027, costruisce un villain efficiente e spietato, parte di un duo micidiale determinato a cancellare ogni testimone scomodo.

Accanto a lui c'è, indimenticabile nei panni di Petyr Baelish, meglio conosciuto come Ditocorto, nella saga Il Trono di Spade. Gillen interpreta, il secondo killer, completando una coppia di antagonisti che rappresenta una minaccia tanto più terrificante quanto più professionale e implacabile., Shane Walsh in The Walking Dead e il Punitore nel Marvel Cinematic Universe, è, ex-fidanzato di Hannah e vice-sceriffo della zona. Invecevisto in Star Trek: Discovery, interpreta Owen Casserly, il padre di Connor.

Quelli che mi vogliono morto, il cui titolo originale è Those Who Wish Me Dead, è un thriller che funziona proprio grazie all'equilibrio tra azione adrenalinica e dramma umano. Taylor Sheridan, regista e sceneggiatore noto per la sua capacità di raccontare storie crude e realistiche ambientate nell'America profonda, costruisce un film dove l'ambiente naturale non è solo uno sfondo ma un personaggio a sé: l'incendio che divampa nei boschi diventa tanto una minaccia quanto un possibile alleato, un elemento imprevedibile che cambia le regole del gioco per tutti, inseguitori e inseguiti.

Angelina Jolie in Quelli che mi vogliono morto, fonte: Warner Bros.

Il film è disponibile in streaming su Netflix e a noleggio su Timvision, Amazon Video, Apple TV Store, Rakuten TV, Google Play Movies e Chili, con prezzi che vanno dai 2,99 ai 3,99 euro. Una proposta che, nei suoi cento minuti, offre tensione continua, interpretazioni solide e la conferma che Angelina Jolie sa ancora trasformare un personaggio tormentato in un'icona action credibile e coinvolgente.