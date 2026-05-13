Schermaglie e amicizie improbabili, nello spin-off su Malcolm e Marty ingiustamente cancellato (sul più bello)

Pubblicazione: 13 maggio alle 09:00

The Neighborhood, una delle sitcom più seguite dei primi anni 2020, ha chiuso i battenti con la sua ottava stagione nel 2025, lasciando i fan con un finale inaspettato e uno spin-off che non vedrà mai la luce. La decisione di CBS di cancellare la serie è arrivata prima ancora che la stagione finale andasse in onda, segnando la fine di un percorso che ha accompagnato il pubblico americano per 154 episodi distribuiti nell'arco di sette anni.



La serie, debuttata nel 2018, aveva costruito il suo successo su una premessa apparentemente semplice ma ricca di potenziale narrativo: l'incontro-scontro tra due famiglie completamente diverse che condividono lo stesso quartiere. Da una parte i Butler, famiglia afroamericana guidata dal patriarca Calvin, interpretato da Cedric the Entertainer, radicata nel quartiere storico. Dall'altra i Johnson, con Dave, il personaggio di Max Greenfield, un bianco ottimista e un po' nerd che si trasferisce con la sua famiglia proprio accanto ai Butler, creando inizialmente più di qualche attrito con il burbero Calvin.



Otto stagioni hanno raccontato come queste due famiglie, inizialmente separate da pregiudizi e incomprensioni, abbiano scoperto di avere molto più in comune di quanto potessero immaginare. Dave e Calvin sono diventati amici improbabili, superando le loro differenze attraverso situazioni comiche e momenti di genuina connessione umana. Ma sono stati i figli adulti di Calvin, Marty e Malcolm, a conquistare gradualmente il centro della scena, fino a diventare le vere star della serie.

The Neighborhood - Prime Video

La cancellazione è arrivata nel marzo 2025, insieme a quella dello spin-off pianificato proprio attorno a questi due personaggi. Il progetto derivato avrebbe dovuto vedere Marty e Malcolm trasferirsi a Venice Beach, quartiere di Los Angeles in rapida gentrificazione, replicando in un certo senso la dinamica originale della serie madre ma con una nuova prospettiva generazionale. Il finale della settima stagione, intitolato "Welcome to Venice", aveva proprio la funzione di preparare il terreno per questo nuovo show.



La trama dello spin-off cancellato avrebbe seguito Malcolm mentre cercava di mediare tra questi vicini in guerra, trovandosi ironicamente nella stessa situazione di straniamento comico che Dave Johnson aveva vissuto quando era arrivato nel quartiere originale della sitcom. Un perfetto passaggio di testimone generazionale che avrebbe permesso di esplorare temi attuali come la gentrificazione, la cultura degli influencer e l'impatto dei tech bros sulla comunità.



I creatori della serie hanno dovuto riscrivere il finale per concentrarsi sui matrimoni di Marty e Malcolm, volendo assicurarsi che l'ultimo episodio avesse un impatto emotivo significativo dato che la serie stava giungendo a una conclusione inaspettatamente anticipata. L'episodio finale, "Welcome to Goodbye", ha quindi centrato la narrazione sui due personaggi di nuova generazione che sarebbero dovuti essere i protagonisti dello spin-off mai realizzato. La trama pianificata per la prima stagione dello show derivato è stata in parte reincorporata nell'arco narrativo dell'ottava stagione.

The Neighborhood - Prime Video

I numeri spiegano in parte la decisione della network. The Neighborhood ha visto gli ascolti scendere da un picco di 8,1 milioni di spettatori nella prima stagione fino a un minimo di 3,88 milioni nella settima. Un calo significativo, anche se non necessariamente fatale per una sitcom di network nel panorama televisivo del 2026. Il problema è che questi dati si accompagnavano a recensioni storicamente poco entusiastiche da parte della critica, un fattore che ha pesato sulla decisione di CBS di non investire ulteriormente nel franchise.



La cancellazione dello spin-off sembra essere stata determinata dagli stessi fattori che hanno portato alla fine della serie originale. Numeri in discesa e scarso apprezzamento critico hanno convinto la network che non valesse la pena rischiare su un progetto derivato, per quanto ben impostato. Malcolm e Marty non hanno quindi potuto esplorare le loro vite da sposati oltre quanto mostrato nel finale, lasciando inevase molte delle promesse narrative che il setup di Venice Beach aveva suggerito.