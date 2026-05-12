Non è Massimo Decimo Meridio, ma ha conquistato Netflix: perché vedere il film del momento a due anni dall'uscita

Pubblicazione: 12 maggio alle 12:07

L'attesa è finita: il sequel di uno dei film più iconici della storia del cinema è arrivato su Netflix Italia, ed ha subito conquistato il pubblico. Il Gladiatore II riporta il pubblico nell'arena del Colosseo di Roma, ventiquattro anni dopo che Ridley Scott conquistò cinque premi Oscar con la storia di Massimo Decimo Meridio. Ma questa volta, tutto è cambiato. E non dovreste assolutamente perdervi questa nuova opera di Scott.

Non c'è piùa brandire la spada, ma al suo posto troviamo l'irlandese, astro nascente di Hollywood che negli ultimi anni ha conquistato critica e pubblico con interpretazioni intense e magnetiche. Eppure, come vedremo, non sarà lui il vero protagonista assoluto di questa

Il film riprende la narrazione due decenni dopo la tragica morte di Massimo per mano del perfido imperatore Commodo. Al centro della storia c'è ora Lucio Vero, nipote di Commodo e figlio di Lucilla, che da bambino aveva assistito al gesto eroico del gladiatore. La sua vita è cambiata radicalmente: vive in mezzo alla foresta nella città costiera di Numidia, insieme alla moglie e al figlio, cercando di tenersi lontano dalla sua famiglia e da Roma. Ma la guerra non perdona. Quando i soldati romani guidati dal generale Marco Acacio conquistano la Numidia, Lucio viene catturato e riportato a Roma come schiavo.

Con il cuore ardente di rabbia, il giovane si ritrova costretto a combattere nell'arena, proprio come il suo eroe d'infanzia. Nel frattempo, l'Impero è governato da due crudeli imperatori, i fratelli Geta e Caracalla, che hanno portato Roma sull'orlo del baratro. Lucio dovrà affrontare pericoli mortali e nemici spietati, riscoprendo nel suo passato la forza e l'onore necessari per riportare la gloria perduta al popolo romano.

Il cast de: accanto anel ruolo di, il generale romano addestrato sotto Massimo che rappresenta uno dei principali antagonisti della storia. Ma è Denzel Washington a catalizzare l'attenzione: l'attore leggendario interpreta Macrinus, un ex schiavo diventato ricco mercante di gladiatori che trama contro l'Impero e vede in Lucio lo strumento perfetto

Joseph Quinn e Fred Hechinger vestono i panni dei due imperatori tiranni, Geta e Caracalla, mentre Connie Nielsen riprende il ruolo di Lucilla, già presente nel primo film come figlia dell'imperatore Marco Aurelio e sorella di Commodo. Completa il cast Derek Jacobi, che torna a interpretare il senatore Gracco, fedele amico e sostenitore di Lucilla.

Denzel Washington ne Il Gladiatore 2 - Paramount+

La produzione de Il Gladiatore II è stata un'impresa ciclopica. Ridley Scott, all'età di 86 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nel gestire grandi produzioni epiche, ricreando battaglie spettacolari e l'atmosfera crudele dell'antica Roma. La sceneggiatura, firmata da David Scarpa, prende le distanze dal primo film pur mantenendone lo spirito: non si tratta di una semplice ripetizione della formula vincente, ma di un tentativo di espandere l'universo narrativo.

Dal punto di vista tecnico, il film non delude. Le sequenze di combattimento nell'arena sono spettacolari, girate con la maestria che ci si aspetta da un regista della statura di Scott. La ricostruzione storica dell'antica Roma è di assoluto livello, anche se prende alcune libertà narrative per servire meglio la storia. La colonna sonora, pur non potendo contare sulla presenza di Hans Zimmer come nel primo capitolo, riesce comunque a creare un'atmosfera epica e coinvolgente.

Il Gladiatore II chiude un cerchio iniziato nel 2000, quando Russell Crowe urlava "Sono Massimo Decimo Meridio" davanti a un imperatore atterrito. Adesso tocca a Paul Mescal raccogliere quella eredità pesante e portarla avanti. Se ci sia riuscito o meno, ogni spettatore dovrà deciderlo da sé, entrando ancora una volta nell'arena dove si decide il destino di uomini e imperi. Non perdete altro tempo e gettatevi nell'antica Roma su Netflix.