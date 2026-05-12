Nicole Kidman in un progetto Netflix (sottovalutato) che ha dato il via alla stagione delle "serie da spiaggia"

Pubblicazione: 12 maggio alle 11:00

Quando Netflix ha lanciato The Perfect Couple nell'estate del 2024, molti critici l'hanno liquidata come intrattenimento leggero, un mystery drama un po' sopra le righe ambientato tra i ricchi di Nantucket. Eppure, quella serie con Nicole Kidman nei panni di una matriarca glaciale e disapprovante ha fatto qualcosa di inaspettato: ha creato un template per l'estate televisiva che stiamo vivendo oggi.



The Perfect Couple è un murder mystery saponoso che ruotava attorno a una ricca famiglia di Nantucket. Nicole Kidman guidava un cast eccezionale nei panni di Greer Winbury, un'autrice di successo che disapprova profondamente la fidanzata di suo figlio, non volendo che si sposino nonostante i Winbury stiano ospitando proprio la festa di fidanzamento e il matrimonio. Quando una morte improvvisa sconvolge le nozze, tutti diventano sospetti.



Le recensioni furono tiepide, ma i numeri raccontano un'altra storia. The Perfect Couple è rimasta nella top 10 delle serie in lingua inglese più viste su Netflix per sei settimane consecutive. Un successo di pubblico che ha parlato chiaro: c'è un appetito enorme per questo tipo di intrattenimento estivo, quel mix di mistero, drama familiare, scenografie costiere da cartolina e cast stellari.

The Perfect Couple - Netflix

È doveroso sottolineare quanto The Perfect Couple sia un'esperienza televisiva deliziosa. La serie è consapevole di cosa sia, abbraccia il suo lato camp e ricompensa chi la rivede. Anche dopo aver scoperto l'identità dell'assassino, è divertente tornare indietro e cercare tutti gli indizi disseminati negli episodi. Con tutto il rispetto per la defunta Merritt Monaco, guardare The Perfect Couple è come essere invitati a una festa in spiaggia glamour dal proprio divano.



La rivedibilità di un mystery drama è solitamente limitata: una volta scoperto il colpevole, l'interesse cala. Eppure The Perfect Couple sfida questa regola. C'è qualcosa nel suo mix di atmosfera costiera, tensioni familiari, personaggi sopra le righe e quella consapevolezza del proprio tono che la rende perfetta per essere riguardata. È comfort television nel senso migliore del termine.