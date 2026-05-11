Ultima chiamata per il thriller gotico più assurdo con Nicole Kidman: il film lascerà Netflix a fine maggio

Pubblicazione: 11 maggio alle 13:00

Se c'è un'attrice che non conosce il significato della parola "pausa", quella è Nicole Kidman. Negli ultimi anni, la star australiana ha macinato progetti con una costanza che rasenta l'ossessione professionale: serie streaming ad alto budget, film da Oscar, persino spot pubblicitari diventati cult. Solo nel 2026, Kidman ha già guidato il cast della serie thriller Scarpetta su Prime Video e del comedy-drama Margo's Got Money Troubles su Apple TV, mentre si prepara a tornare sul set di Practical Magic 2 al fianco di Sandra Bullock.



Ma questa straordinaria produttività ha radici che affondano in un decennio di scelte coraggiose, a volte spiazzanti. E tutto sembra essere iniziato con quello che molti considerano il film più folle della sua carriera: The Paperboy, un mystery thriller gotico ambientato nel Sud degli Stati Uniti che sta per abbandonare il catalogo Netflix negli Stati Uniti a maggio 2026.



Diretto da Lee Daniels, regista che all'epoca veniva da una nomination agli Oscar, The Paperboy rappresenta una scelta artistica controcorrente. Invece di sfruttare il prestigio conquistato per approdare a una major hollywoodiana con un budget stellare, Daniels ha preferito immergersi in una storia sudaticcia, claustrofobica, popolata da personaggi borderline e situazioni al limite del grottesco. Il risultato è un film che divide, polarizza, ma non lascia indifferenti.

The Paperboy - Netflix

La pellicola non ha brillato al box office e le recensioni sono state tiepide, spesso critiche. Eppure, ha regalato al pubblico una performance di Nicole Kidman destinata a restare impressa: un ritratto di donna disperata, sessualmente disinibita e emotivamente instabile che rompe qualsiasi schema precostituito. È il tipo di ruolo che molte attrici del suo calibro avrebbero rifiutato per paura di compromettere l'immagine pubblica. Kidman, invece, si è tuffata a capofitto.



La trama si dipana in Florida, negli anni Sessanta, seguendo due fratelli giornalisti che indagano su un caso di omicidio che potrebbe scagionare un uomo nel braccio della morte. Ma la vera ossessione del film non è il mistero giudiziario: è l'atmosfera opprimente, l'umidità che cola dalle inquadrature, le relazioni tossiche che si intrecciano come edera velenosa. È un southern Gothic che attinge alla tradizione di Tennessee Williams e Flannery O'Connor, filtrata attraverso una sensibilità cinematografica contemporanea e disturbante.



Daniels costruisce un'esperienza viscerale, quasi fisica. Ogni scena sembra grondare sudore e desiderio represso. La fotografia si sofferma sui corpi, sul caldo asfissiante, sulle dinamiche di potere e razza che permeano il Sud americano di quell'epoca. È un film progettato per mettere a disagio, per forzare lo spettatore a confrontarsi con pulsioni e violenze che preferisce ignorare.

The Paperboy - Netflix

La performance di Kidman è il cuore pulsante di questa follia controllata. Il suo personaggio, Charlotte Bless, è una donna che scrive lettere d'amore ai detenuti nel braccio della morte, creando legami epistolari morbosi con uomini che non ha mai incontrato. Quando uno di loro rischia l'esecuzione, Charlotte diventa determinata a provarne l'innocenza, trascinando nella sua orbita i due fratelli giornalisti. È manipolatrice, vulnerabile, seduttiva e patetica allo stesso tempo. Kidman la interpreta senza filtri, senza paura del ridicolo, regalando momenti di cinema che oscillano tra il sublime e il grottesco.



The Paperboy non ha trovato il pubblico che meritava al momento dell'uscita, ma negli anni ha costruito una reputazione sotterranea. È diventato un cult per chi cerca cinema che osa, che non teme di sporcarsi le mani. Un film che non si limita a raccontare una storia, ma vuole farti sentire il peso dell'aria umida, il disagio delle dinamiche sociali, la tensione sessuale che aleggia come un fantasma.



La sua permanenza su Netflix ha offerto a una nuova generazione di spettatori l'opportunità di scoprire questa gemma controversa. Ma il tempo sta per scadere. A maggio 2026, The Paperboy lascerà il catalogo della piattaforma negli Stati Uniti, rendendo più difficile l'accesso a questo tassello importante nella filmografia di Kidman e nella carriera di Daniels.