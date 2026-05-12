La serie sulle rapine più seguita di Netflix continua la sua evoluzione, con una nuova espansione

Pubblicazione: 12 maggio alle 14:00

La rivoluzione non è finita. Quando i titoli di coda dell'ultima stagione di La casa di carta sono comparsi sugli schermi nel dicembre 2021, in molti hanno pensato che fosse davvero la fine. Che Tokyo, il Professore e tutta la banda avessero chiuso definitivamente i battenti dopo aver messo a segno la rapina del secolo alla Banca di Spagna. Invece, Netflix ha appena confermato ciò che molti fan speravano: l'universo narrativo della serie spagnola continuerà a espandersi.



L'annuncio è arrivato in grande stile durante la première della seconda stagione di Berlino, lo spin-off dedicato al carismatico personaggio interpretato da Pedro Alonso. A dare la notizia è stato nientemeno che Álvaro Morte, il volto del Professore, l'architetto geniale dietro le rapine più audaci della televisione contemporanea. Un video pubblicato sui canali social ufficiali della serie, con la didascalia "Bella Ciao suona ancora. Il mondo di La casa di carta continua", ha fatto il giro del web in poche ore.



Netflix non ha ancora chiarito se si tratterà di una nuova stagione della serie originale, di un altro spin-off o di una continuazione diretta della storia principale. La dichiarazione ufficiale della piattaforma parla chiaro: "Alcune storie iniziano con il colpo perfetto. E questa ha cambiato tutto. Dalla prima rapina per il denaro fino al furto più raffinato del secolo, passando per l'assalto che ha messo in gioco tonnellate d'oro della Banca di Spagna, l'universo di La casa di carta non ha mai smesso di crescere, evolversi e sorprenderci. Ma se c'è una cosa chiara, è che la rivoluzione non finisce mai".

Secondo il quotidiano spagnolo El País, la casa di produzione Vancouver Media e il creatore Alex Pina starebbero già girando una miniserie di quattro episodi incentrata sul colonnello Tamayo, il personaggio interpretato da Fernando Cayo che ha rappresentato l'antagonista istituzionale della banda nelle ultime stagioni. Non è ancora confermato se questo sia il progetto a cui Netflix fa riferimento nel suo annuncio criptico, ma l'ipotesi è plausibile considerando l'approccio frammentato che la piattaforma sta adottando per espandere il franchise.



La casa di carta è molto più di una semplice serie tv. È un fenomeno culturale che ha travalicato i confini dello schermo. Nata come produzione quasi destinata alla cancellazione sulla televisione spagnola Antena 3, la serie è stata salvata da Netflix e trasformata in uno dei titoli non in lingua inglese più visti della storia della piattaforma. Ha vinto un Emmy Internazionale come miglior serie drammatica, ha riportato in auge il canto partigiano Bella Ciao trasformandolo in un inno globale di resistenza, e ha fatto delle iconiche maschere di Salvador Dalí e delle tute rosse un simbolo pop riconosciuto in ogni angolo del pianeta.



La scelta di concentrarsi su personaggi come il colonnello Tamayo apre scenari narrativi interessanti. Fino ad ora, gli spin-off si erano concentrati sui membri della banda, sui "buoni" cattivi che il pubblico aveva imparato ad amare. Esplorare il punto di vista delle forze dell'ordine, dei negoziatori, degli uomini di stato che hanno cercato di fermare le rapine potrebbe offrire una prospettiva completamente nuova sullo stesso universo narrativo. Potrebbe mostrare il dietro le quinte delle operazioni poliziesche, le pressioni politiche, i dilemmi morali di chi deve mantenere l'ordine di fronte a criminali che si presentano come rivoluzionari.