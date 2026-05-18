Guerra di classe e tecnologia magica, nella serie animata Netflix che è già un cult (superiore a Il trono di spade)

Pubblicazione: 18 maggio alle 08:00

Dichiarare che una serie televisiva conclusasi appena nel 2024 sia già un cult potrebbe sembrare prematuro, forse persino azzardato. Eppure, quando si parla di Arcane, l'adattamento animato di League of Legends prodotto da Netflix, questa affermazione non solo regge, ma appare come l'unica possibile. In soli due anni dalla sua conclusione, la serie ha raggiunto uno status che altre produzioni impiegano decenni a conquistare, se mai ci riescono.



La serie segue le vicende di Piltover e Zaun, due città interconnesse ma drammaticamente divise da una guerra di classe alimentata da una tecnologia magica chiamata Hextech. Questo conflitto sociale fa da cornice a una storia che, nel suo nucleo più profondo, parla di due sorelle: Vi e Powder. È proprio questa dualità tra l'epico e l'intimo a rendere Arcane così speciale. Da un lato abbiamo intrighi politici, scontri tra fazioni, un sistema magico complesso e affascinante. Dall'altro, una relazione fraterna che si spezza e si ricompone, carica di tenerezza, tradimenti e redenzione.



Il paragone con Il trono di spade è presto spiegato. Come la serie HBO, Arcane costruisce un mondo che respira, palpita, esiste al di là dei suoi protagonisti. Ogni personaggio, anche quelli secondari, ha una storia, motivazioni credibili, archi narrativi che si intrecciano in modo naturale e sorprendente. Il cast è vasto ma mai dispersivo: ciascuno porta sul tavolo emozioni umane, tragicamente poetiche, che risuonano con esperienze universali.

Arcane - Netflix

Ma c'è un elemento che distingue Arcane da qualsiasi altro fantasy televisivo: la sua natura animata. Ogni singolo fotogramma è un'opera d'arte. Le scene d'azione raggiungono livelli di fluidità e intensità che il live-action, con tutti i suoi limiti fisici e budget per gli effetti speciali, non può semplicemente eguagliare. L'animazione permette alla serie di esprimere emozioni attraverso la distorsione visiva, il colore, il movimento in modi che un attore in carne e ossa non potrebbe mai replicare.



E poi c'è il fattore temporale. Le serie live-action invecchiano. Gli effetti speciali che oggi sembrano all'avanguardia tra dieci anni appariranno datati, goffi. L'animazione di Arcane, invece, è immune a questo processo di deterioramento. Faa trent'anni, quelle stesse scene avranno lo stesso impatto visivo, la stessa capacità di lasciare senza fiato. È una forma di immortalità artistica che poche opere televisive possono rivendicare.



Arcane ha dimostrato che l'animazione non è un formato minore, una scelta di serie B per contenuti destinati ai bambini. È invece il mezzo perfetto per raccontare storie fantasy che necessitano di una libertà creativa totale, svincolata dai limiti della fisica, dei budget per gli effetti speciali e della mortalità degli attori. Ha elevato le aspettative su cosa possa essere una serie fantasy, su quanto profonda possa essere la caratterizzazione, quanto meticoloso il worldbuilding, quanto devastante l'impatto emotivo.