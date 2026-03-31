Netflix aumenta ancora i prezzi: abbonati in fuga e scatta la caccia a soluzioni più economiche

Pubblicazione: 31 marzo alle 13:17

Nel 2026 Netflix torna al centro delle polemiche per un nuovo aumento dei prezzi che sta facendo discutere utenti e analisti. La decisione arriva a poco più di un anno dal precedente rincaro e rappresenta la seconda modifica al rialzo in un breve arco di tempo. L’impatto è immediato e coinvolge tutti i principali piani di abbonamento, incluso il Premium, oltre alle tariffe per gli account extra. La notizia ha rapidamente acceso il dibattito online, con molti utenti che parlano di cancellazione o revisione delle proprie abitudini di visione.

Il 26 marzo 2026 la piattaforma ha aggiornato ufficialmente i propri listini., lo Standard senza pubblicità sale a 19,99 dollari e il Premium raggiunge i 26,99 dollari mensili.: 6,99 dollari al mese per i piani con pubblicità e. Si tratta di incrementi che, secondo molti utenti, rendono sempre piùrispetto ad altre alternative streaming più economiche.

Sui social la reazione è immediata e spesso negativa. Molti abbonati dichiarano di voler cancellare l’account o di averlo già fatto, mentre altri scelgono strategie più flessibili come la rotazione degli abbonamenti, attivando Netflix solo quando sono disponibili nuovi contenuti di interesse. C’è anche chi sottolinea una sensazione di “stanchezza da aumento”, evidenziando come i rincari siano arrivati senza un percepito miglioramento equivalente nella qualità o quantità delle produzioni.

Una scena da Stranger Things terza stagione fonte: Netflix

Il malcontento si riflette anche nei commenti pubblici: alcuni utenti ricordano i tempi in cui con circa 11,99 dollari si accedeva a un catalogo molto più ampio, compresi servizi aggiuntivi come i DVD. Altri parlano apertamente di “ultima goccia”, criticando due aumenti consecutivi in un solo anno e confrontando Netflix con altre piattaforme che risultano più economiche. Dal punto di vista industriale, però, la strategia è più ampia. Il rincaro si inserisce in un’evoluzione del settore streaming che punta sempre di più a rafforzare i piani con pubblicità. Quando Netflix ha introdotto il suo piano ad-supported alcuni anni fa, la differenza di prezzo con le versioni senza pubblicità era più contenuta. Oggi, invece, il divario è cresciuto, rendendo l’opzione con ads sempre più conveniente per l’utente medio.

Secondo analisi di settore, questa dinamica non riguarda solo Netflix ma l’intero ecosistema streaming: piattaforme come Disney+, Peacock e altri servizi stanno spingendo verso modelli simili,In alcuni casi, il costo complessivo degli abbonamenti senza pubblicità può avvicinarsi a quello di un vecchio pacchetto TV tradizionale,

Un altro elemento chiave è la crescente importanza dei contenuti live e degli eventi sportivi, che rafforzano ulteriormente il ruolo della pubblicità. Le aziende del settore dichiarano di voler mantenere una parità di valore tra le versioni con e senza annunci, ma gli analisti osservano che le piattaforme stanno progressivamente incentivando gli utenti a scegliere i piani con pubblicità, considerati sempre più redditizi. Nel complesso, il 2026 segna quindi un nuovo passaggio nella trasformazione dello streaming: prezzi più alti, maggiore pressione sugli abbonati e un sistema che spinge lentamente verso una convivenza sempre più stabile con la pubblicità come nuovo standard del settore.