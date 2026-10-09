Chi è Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali: il primo incontro e la scelta che ha cambiato tutto

Pubblicazione: 09 ottobre alle 12:54

Max Pezzali e Debora Pelamatti si conoscono dal 1995, ma il loro legame è diventato una storia d’amore soltanto molti anni dopo. Quella che sembrava una semplice amicizia si è trasformata in una relazione importante, nata in un momento delicato della vita di lei. Oggi sono sposati e condividono un percorso iniziato lontano dai riflettori. Prima di Debora, il cantante degli 883 era stato sposato con Martina Marinucci, dalla quale ha avuto il figlio Hilo. Ecco chi è la moglie di Max Pezzali, come si sono conosciuti e cosa ha raccontato l’artista sulla malattia del figlio.

Debora Pelamatti è originaria di Breno, in provincia di Brescia, e dopo il diploma al liceo classico Golgi si è trasferita a Pavia per studiare giurisprudenza. Proprio lì,, in Piazza della Vittoria. All’epoca lui viveva a Roma e lei a Pavia, i due si vedevano occasionalmente, mantenendo un rapporto di amicizia che sarebbe durato per anni.

Il loro legame è cambiato nel 2013, quando Debora stava attraversando una relazione difficile, segnata da tradimenti e violenze, come ha raccontato lei stessa. Max, da tempo preoccupato per la sua situazione, le ha confessato di essersi innamorato, spiegandole di non voler più assistere alla sua sofferenza. Dopo alcuni giorni senza riuscire a contattarlo, Debora lo ha raggiunto nella notte dell’Epifania. Era il 6 gennaio 2013, quella sera gli ha dichiarato il proprio amore e da quel momento i due non si sono più lasciati.

Dopo cinque anni di fidanzamento, Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono sposati il 28 aprile 2019 con una cerimonia privata. La donna ha descritto il cantante come una presenza fondamentale nella sua vita, definendo la loro relazione un amore sano e rispettoso. La loro storia ricorda, per certi versi, il tema di La regola dell’amico, il brano degli 883 pubblicato nel 1997, nella vita del cantante, infatti, l’amicizia di lunga data con Debora si è trasformata in amore.

Prima di sposare Debora, Max era stato legato a Martina Marinucci. Dal loro matrimonio è nato Hilo, nel 2008. Il cantante ha parlato pubblicamente anche di una questione particolarmente delicata riguardante il figlio, durante l’infanzia,, una patologia infiammatoria che interessa i vasi sanguigni e colpisce soprattutto i bambini. Se non riconosciuta e trattata tempestivamente, può comportare complicazioni a carico del cuore.

Durante la pandemia, Max Pezzali ha raccontato anche quanto fosse difficile vivere la distanza dal figlio, una situazione che ha messo alla prova molti genitori che vivono a distanza. Durante la festa del diciottesimo compleanno di Hilo è diventato virale un video girato da Debora Pelamatti, moglie del cantante, che ha dedicato al ragazzo parole affettuose sui social, segno che il rapporto tra Debora e Hilo è sano e rispettoso.