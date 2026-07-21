Chi è Edoardo Scotti, il figlio di Gerry: dalla televisione alla startup che punta sull'intelligenza artificiale

Pubblicazione: 21 luglio alle 10:03

Per molti è semplicemente il figlio di Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. In realtà Edoardo Scotti ha costruito negli anni un percorso professionale ben diverso da quello del padre, scegliendo di lavorare lontano dai riflettori e di investire nella produzione audiovisiva e nelle nuove tecnologie. Nato nel 1992, Edoardo ha sempre coltivato una forte passione per il cinema e la regia. Dopo gli studi negli Stati Uniti è rientrato in Italia per iniziare una lunga esperienza nel mondo della televisione, partendo dai ruoli più operativi fino ad arrivare a incarichi di produzione.

Un percorso costruito passo dopo passo, senza cercare scorciatoie legate al cognome che porta. Nel corso degli anni ha lavorato dietro le quinte di diverse produzioni televisive,. Un'esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento dell'industria dell'intrattenimento e di maturare competenze che oggi rappresentano la base del suo nuovo progetto imprenditoriale. La svolta è arrivata con la nascita di una startup specializzata nella realizzazione di contenuti audiovisivi attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

L'idea nasce anche dall'esperienza maturata nella gestione dell'immagine social di Gerry Scotti, diventato negli ultimi anni un vero fenomeno del web grazie a contenuti ironici e virali. La società fondata da Edoardo punta a integrare creatività umana e strumenti di AI per sviluppare campagne pubblicitarie, video e progetti digitali destinati ad aziende e creator. Un settore in forte crescita che guarda al futuro della comunicazione e della produzione multimediale. Nonostante la notorietà del padre, Edoardo ha più volte spiegato di aver preferito restare dietro la telecamera.

Edoardo Scotti, chi è il figlio di Gerry-foto Mediasetinfinity

L'unica esperienza televisiva davanti al pubblico risale a diversi anni fa, quando partecipò come inviato a "Lo Show dei Record". Un'esperienza positiva, ma sufficiente per capire che il suo posto era nella produzione e non nella conduzione. Anche sul piano personale emerge un rapporto molto forte con Gerry Scotti. oggi alla guida de La Ruota della Fortuna. Edoardo ha raccontato come il padre sia stato un modello di professionalità e rispetto nei confronti di tutte le persone che lavorano sul set. Pur riconoscendo che gli impegni televisivi hanno spesso limitato il tempo trascorso insieme durante l'infanzia, sottolinea di aver sempre trovato in lui un punto di riferimento.

Oggiimprenditoriali nel settore dell'innovazione digitale. La sua storia dimostra come sia possibile costruire una carriera autonoma anche quando si appartiene a una delle famiglie più conosciute dello spettacolo italiano, trasformando esperienza, competenze e passione per il cinema in una nuova opportunità professionale.