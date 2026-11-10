Chi è Giuseppe De Domenico, l'attore che veste i panni del giudice Rosario Livatino su Rai 1
Chi è Giuseppe De Domenico, il protagonista della fiction Rai "Livatino – Il giudice e i suoi assassini". Dagli esordi in teatro ai ruoli in Vermiglio e ZeroZeroZero.
Volto intenso, talento in continua crescita e una straordinaria capacità di calarsi in personaggi complessi. Giuseppe De Domenico è il protagonista assoluto di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie in onda su Rai 1 e diretta da Michele Placido che ripercorre la vita e la tragica scomparsa del magistrato agrigentino, ucciso dalla Stidda nel 1990 e proclamato patrono dei magistrati italiani. Ma chi è l'attore che ha il compito di dare voce e corpo a una figura così riservata e simbolo della lotta alla mafia?
Nel corso degli anni affina la tecnica studiando anche con giganti come Giancarlo Giannini e dedicandosi a laboratori di espressività corporea. Il grande pubblico impara a conoscerlo nel 2017 nel docufilm Rai Paolo Borsellino – Adesso tocca a me, dove interpreta Manfredi Borsellino. La vera consacrazione arriva però nel 2020 con la serie internazionale ZeroZeroZero (diretta da Stefano Sollima e tratta dal romanzo di Roberto Saviano), in cui veste i panni di Stefano La Piana.
Da quel momento la sua carriera subisce un'accelerazione: recita in Bang Bang Baby, sbarca al cinema nel 2024 con l'acclamato Vermiglio di Maura Delpero (vincitore del Leone d'Argento a Venezia) e interpreta Raffaele Sollecito nella serie internazionale The Twisted Tale of Amanda Knox. Portare in scena Rosario Livatino ha rappresentato per De Domenico una sfida intensa e delicata. Trattandosi di un uomo estremamente riservato, di cui esistono pochissimi frammenti video e nessuna traccia audio della voce, l'attore ha condotto un meticoloso lavoro di studio sulle fotografie, sulla postura e sulla gestualità del giudice.