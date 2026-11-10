Chi è Giuseppe De Domenico, l'attore che veste i panni del giudice Rosario Livatino su Rai 1

Pubblicazione: 10 novembre alle 15:39

Volto intenso, talento in continua crescita e una straordinaria capacità di calarsi in personaggi complessi. Giuseppe De Domenico è il protagonista assoluto di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie in onda su Rai 1 e diretta da Michele Placido che ripercorre la vita e la tragica scomparsa del magistrato agrigentino, ucciso dalla Stidda nel 1990 e proclamato patrono dei magistrati italiani. Ma chi è l'attore che ha il compito di dare voce e corpo a una figura così riservata e simbolo della lotta alla mafia?

Nato a Messina il 26 gennaio 1993 e cresciuto a Ganzirri, sullo Stretto,grazie al padre, con cui muove i primi passi in teatro. Nonostante la passione precoce, il suo percorso non è immediato: figlio di due fisici, si iscrive inizialmente a Ingegneria edile per assecondare le aspettative familiari. La svolta arriva dopo appena sei mesi: nel 2012 molta l'università per frequentare la European Union Academy of Theatre and Cinema di Roma, per poi diplomarsi nel 2016 alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.

Nel corso degli anni affina la tecnica studiando anche con giganti come Giancarlo Giannini e dedicandosi a laboratori di espressività corporea. Il grande pubblico impara a conoscerlo nel 2017 nel docufilm Rai Paolo Borsellino – Adesso tocca a me, dove interpreta Manfredi Borsellino. La vera consacrazione arriva però nel 2020 con la serie internazionale ZeroZeroZero (diretta da Stefano Sollima e tratta dal romanzo di Roberto Saviano), in cui veste i panni di Stefano La Piana.

Da quel momento la sua carriera subisce un'accelerazione: recita in Bang Bang Baby, sbarca al cinema nel 2024 con l'acclamato Vermiglio di Maura Delpero (vincitore del Leone d'Argento a Venezia) e interpreta Raffaele Sollecito nella serie internazionale The Twisted Tale of Amanda Knox. Portare in scena Rosario Livatino ha rappresentato per De Domenico una sfida intensa e delicata. Trattandosi di un uomo estremamente riservato, di cui esistono pochissimi frammenti video e nessuna traccia audio della voce, l'attore ha condotto un meticoloso lavoro di studio sulle fotografie, sulla postura e sulla gestualità del giudice.