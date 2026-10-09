Chi è la moglie di Mauro Repetto, ha un legame con gli 883? Età, figli e la carriera da designer

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:35

Dietro la storia musicale di Mauro Repetto, uno dei volti simbolo degli 883 insieme a Max Pezzali, c’è una donna che ha sempre preferito restare lontana dalla notorietà. Si chiama Josephine, è francese e condivide con il marito non soltanto la vita privata, ma anche un percorso professionale nel settore creativo. Della sua biografia si conoscono pochi dettagli, la sua storia, tuttavia, permette di scoprire un lato meno conosciuto dell’ex artista degli anni Novanta, quello legato alla famiglia, alla quotidianità e ai progetti costruiti lontano dal palcoscenico.

Josephine e Mauro Repetto sono sposati da diversi anni,. Dalla loro relazione sono nati due figli. I loro nomi e l'età non sono stati divulgati pubblicamente, una scelta che sembra riflettere la volontà dei genitori di garantire ai ragazzi una crescita lontana dall’attenzione mediatica. Anche sui social è difficile trovare fotografie della coppia insieme, ulteriore segnale della discrezione con cui entrambi gestiscono la propria vita privata.

Sul fronte professionale, Josephine lavora come designer e ha condiviso con il marito la passione per il mondo della creatività. Nel 2004 i due avrebbero dato vita a Manjica, un’attività dedicata al design che rappresenta uno dei principali punti d’incontro tra la loro vita familiare e quella lavorativa. Non si tratta soltanto di una relazione sentimentale, la coppia ha scelto di costruire anche un progetto professionale comune, sviluppando interessi che vanno oltre la musica e l’intrattenimento.

Un altro spazio attraverso cui Josephine esprime la propria creatività è Plolée by Josephine, il profilo Instagram sul quale presenta alcune delle sue realizzazioni. I contenuti mostrano creazioni artigianali prodotte in edizione limitata, offrendo uno scorcio del suo lavoro e della sua sensibilità estetica. A differenza del marito, conosciuto dal grande pubblico per la sua esperienza negli 883 e per le successive attività artistiche, Josephine mantiene una presenza pubblica circoscritta soprattutto ai suoi progetti. Il suo profilo professionale emerge così attraverso gli oggetti che realizza e condivide, più che attraverso interviste o apparizioni televisive.