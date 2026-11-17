Pubblicazione: 17 novembre alle 21:45

Il 10 luglio 1992, dopo 177 giorni di prigionia, Farouk Kassam tornò finalmente libero. Aveva soltanto sette anni quando, il 15 gennaio dello stesso anno, tre uomini armati e mascherati fecero irruzione nella villa della sua famiglia a Porto Cervo, portandolo via. Il sequestro diventò uno dei casi più discussi della storia italiana, anche per le modalità particolarmente crudeli con cui i rapitori cercarono di costringere i genitori a pagare. Ma quando il bambino fu restituito alla famiglia, emerse una domanda destinata a rimanere aperta: chi aveva realmente contribuito alla sua liberazione?

, figura storica del banditismo sardo. In quel periodo l'ex latitante si trovava in regime di semilibertà e aveva la possibilità di muoversi tra il continente e la Sardegna., proponendosi come intermediario. La famiglia Kassam cercava una strada per arrivare ai sequestratori, mentre le indagini procedevano senza risultati risolutivi.

Le ricostruzioni non coincisero nemmeno sul rapporto tra l'ex bandito e i genitori del bambino. Nel corso di un'audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia del 1998, il magistrato Mauro Mura riferì che la famiglia Kassam aveva effettivamente incaricato Mesina di occuparsi della trattativa. Una versione che si scontrava con quanto dichiarato da Fateh Kassam già nel 1993, il padre aveva negato di avergli affidato un incarico e aveva escluso che l'ex bandito avesse avuto contatti determinanti con i rapitori. Le due testimonianze restituiscono un quadro tutt'altro che lineare.

Anche la versione ufficiale della liberazione ha contribuito ad alimentare gli interrogativi. Secondo quanto comunicato dagli investigatori dopo il ritrovamento, Farouk era stato abbandonato dai sequestratori durante la fuga, in seguito alle operazioni di ricerca condotte nelle campagne sarde tra Oliena e Dorgali. Lo Stato sostenne che non fosse stato versato alcun riscatto. Negli anni successivi circolarono diverse ipotesi su un possibile pagamento e su un eventuale coinvolgimento dei servizi segreti, ma nessuna di queste ricostruzioni ha trovato una conferma giudiziaria definitiva.

177 giorni. Il rapimento di Farouk, fonte: Rai

A riportare l'attenzione sulle circostanze del rilascio sono state anche le testimonianze di chi seguì direttamente il caso. Il colonnello dei carabinieri Luciano Gavelli, che coordinò una parte importante delle indagini, ha ricordato che. Un altro racconto interessante è quello del giornalista Mario Guerrini, che nel 2025 ha riferito di aver ricevuto proprio da Mesina la notizia della liberazione prima che venisse diffusa pubblicamente. Un particolare che conferma i contatti dell'ex bandito con alcuni ambienti della vicenda, ma non dimostra da solo che sia stato lui a ottenere il rilascio.

A più di trent'anni dal rapimento, non esiste una ricostruzione condivisa che permetta di attribuire con certezza a una sola persona il merito della liberazione di Farouk Kassam. Mesina si è sempre presentato come uno dei protagonisti della trattativa, mentre le autorità hanno mantenuto una posizione diversa e il padre del bambino ha contestato il ruolo dell'ex bandito. Restano anche interrogativi sulle ultime ore della prigionia e sulle effettive circostanze dell'abbandono del piccolo. L'unico esito certo è il ritorno di Farouk dalla sua famiglia, mentre il retroscena che lo rese possibile continua a essere uno degli aspetti meno chiari di quel drammatico sequestro.