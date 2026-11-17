Chi fece liberare Farouk Kassam? Il ruolo di Graziano Mesina e le verità contrastanti sul sequestro
Il rapimento del bambino a Porto Cervo, le trattative e le versioni contrastanti: cosa sappiamo davvero sulle circostanze del ritorno a casa nel 1992.
Il 10 luglio 1992, dopo 177 giorni di prigionia, Farouk Kassam tornò finalmente libero. Aveva soltanto sette anni quando, il 15 gennaio dello stesso anno, tre uomini armati e mascherati fecero irruzione nella villa della sua famiglia a Porto Cervo, portandolo via. Il sequestro diventò uno dei casi più discussi della storia italiana, anche per le modalità particolarmente crudeli con cui i rapitori cercarono di costringere i genitori a pagare. Ma quando il bambino fu restituito alla famiglia, emerse una domanda destinata a rimanere aperta: chi aveva realmente contribuito alla sua liberazione?
Le ricostruzioni non coincisero nemmeno sul rapporto tra l'ex bandito e i genitori del bambino. Nel corso di un'audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia del 1998, il magistrato Mauro Mura riferì che la famiglia Kassam aveva effettivamente incaricato Mesina di occuparsi della trattativa. Una versione che si scontrava con quanto dichiarato da Fateh Kassam già nel 1993, il padre aveva negato di avergli affidato un incarico e aveva escluso che l'ex bandito avesse avuto contatti determinanti con i rapitori. Le due testimonianze restituiscono un quadro tutt'altro che lineare.
Anche la versione ufficiale della liberazione ha contribuito ad alimentare gli interrogativi. Secondo quanto comunicato dagli investigatori dopo il ritrovamento, Farouk era stato abbandonato dai sequestratori durante la fuga, in seguito alle operazioni di ricerca condotte nelle campagne sarde tra Oliena e Dorgali. Lo Stato sostenne che non fosse stato versato alcun riscatto. Negli anni successivi circolarono diverse ipotesi su un possibile pagamento e su un eventuale coinvolgimento dei servizi segreti, ma nessuna di queste ricostruzioni ha trovato una conferma giudiziaria definitiva.
A più di trent'anni dal rapimento, non esiste una ricostruzione condivisa che permetta di attribuire con certezza a una sola persona il merito della liberazione di Farouk Kassam. Mesina si è sempre presentato come uno dei protagonisti della trattativa, mentre le autorità hanno mantenuto una posizione diversa e il padre del bambino ha contestato il ruolo dell'ex bandito. Restano anche interrogativi sulle ultime ore della prigionia e sulle effettive circostanze dell'abbandono del piccolo. L'unico esito certo è il ritorno di Farouk dalla sua famiglia, mentre il retroscena che lo rese possibile continua a essere uno degli aspetti meno chiari di quel drammatico sequestro.