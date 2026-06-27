Chi l'ha visto, la Rai pensa al dopo Sciarelli: spunta un nome che sorprende tutti (e non è la Fagnani)

Pubblicazione: 27 giugno alle 11:12

La Rai si prepara a vivere uno dei passaggi di testimone più delicati e storici degli ultimi decenni. Dopo ben ventidue anni trascorsi al timone di Chi l’ha visto?, la giornalista Federica Sciarelli si appresta a salutare lo storico programma di Rai 3. L'annuncio ufficiale da parte dei vertici di Viale Mazzini ha inevitabilmente aperto il "toto-conduttore", scatenando speculazioni, indiscrezioni e grandi interrogativi sul futuro della trasmissione simbolo del servizio pubblico dedicato alla ricerca delle persone scomparse.

Sostituire l'empatia, il rigore e l'autorità professionale della storica conduttrice è una sfida complessa, e le prime ipotesi circolate nelle scorse settimane si sono concentrate soprattuttoEppure nelle ultime ore è emerso uno che ha conquistato una particolare attenzione. Una figura molto conosciuta all'interno della Rai, con una lunga esperienza nella gestione dei programmi televisivi e una profonda conoscenza delle dinamiche editoriali dell'azienda.

Inizialmente, la stampa e gli addetti ai lavori avevano ipotizzato una linea di continuità basata sulla promozione interna. Tra i nomi più caldi c'erano quelli delle inviate storiche Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, professioniste cresciute nella redazione della terza rete e capaci di maneggiare con cura i casi più complessi. Un'altra suggestiva opzione sul tavolo riguardava il clamoroso ritorno di Pino Rinaldi, volto amatissimo dal pubblico per il suo stile inconfondibile nei reportage di cronaca. Tuttavia, la necessità di mantenere l'alto profilo istituzionale della trasmissione e di blindare l'identità di un pilastro del palinsesto ha spinto i dirigenti di Viale Mazzini verso una soluzione completamente diversa.

Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia il format-foto Raiplay

Secondo le indiscrezioni, il profilo in questione sarebbe quello di Stefano Coletta, dirigente Rai che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, seguendo alcuni dei programmi più importanti del servizio pubblico. Proprio questa esperienza lo renderebbe uno dei candidati più credibili per raccogliere il testimone lasciato da Federica Sciarelli, qualora la giornalista decidesse realmente di lasciare la conduzione. La notizia, tuttavia, va presa con cautela. Al momento non risultano conferme ufficiali e la stessa Rai non ha annunciato alcuna decisione definitiva.

È quindi possibile che nelle prossime settimane emergano nuovi scenari oppure altri candidati per un ruolo tanto delicato. L'eventuale sostituzione di. Dal 2004 la giornalista è diventata il volto simbolo di Chi l'ha visto?, conquistando la fiducia del pubblico grazie a uno stile rigoroso, attento e sempre orientato al servizio dei cittadini. Un'identità che ha contribuito al successo della trasmissione e che rende particolarmente complessa la scelta di un eventuale successore.

Affidare la prima serata a un dirigente che conosce a menadito la sensibilità e i codici etici del format potrebbe essere la mossa vincente per preservare l'anima di una trasmissione fondamentale per milioni di telespettatori. La decisione definitiva arriverà a breve con la presentazione ufficiale dei palinsesti, ma la strada sembra ormai tracciata tra chi punta alla Fagnani e chi pensa a qualcun altro.