Chi sostituirà Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? Rai vicina alla scelta: ecco i quattro nomi in corsa

Pubblicazione: 25 luglio alle 10:38

Il futuro di Chi l'ha visto? continua a tenere banco e, secondo le ultime indiscrezioni, la Rai sarebbe ormai vicina alla scelta del volto che raccoglierà l'eredità di Federica Sciarelli, storica conduttrice del programma di Rai 3. Dopo settimane di rumors e ipotesi, la rosa dei candidati si sarebbe notevolmente ridotta, segno che la decisione definitiva potrebbe arrivare a breve. La trasmissione rappresenta uno dei format più importanti del servizio pubblico italiano, grazie alla sua capacità di coniugare informazione, inchiesta e servizio ai cittadini.

Proprio per questo motivo la scelta del nuovo conduttore è considerata strategica e richiede un profilo capace di garantire autorevolezza, credibilità e continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni. Stando alle indiscrezioni riportate nelle ultime ore, sarebbero quattro i professionisti ancora in corsa per la conduzione. Tra le opzioni valutate dalla Rai avrebbe preso quota anche l'ipotesi di affidare il programma a una figura già interna alla trasmissioneuno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

La volontà dell'azienda sembrerebbe essere quella di evitare una rivoluzione, privilegiando un passaggio di testimone graduale. Un cambio troppo netto potrebbe infatti modificare l'identità di un programma che, nel corso degli anni, ha costruito un rapporto di fiducia con il pubblico grazie al lavoro della redazione e della sua conduttrice. Negli ultimi mesi non sono mancati i nomi accostati alla trasmissione, ma diversi profili sembrano essersi progressivamente allontanati dalla corsa. Secondo le ultime indiscrezioni, la linea tracciata dal Direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, punta con decisione su una soluzione interna. L'obiettivo principale è preservare l'identità visiva e giornalistica del programma, senza snaturare quel patto di fiducia costruito negli anni con i telespettatori.

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Foto Raiplay

La rosa dei papabili si è così ristretta a quattro volti già ben noti al pubblico di Rai 3: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Si tratta di professionisti cresciuti all'interno della redazione, abituati a gestire la macchina complessa delle dirette, il lavoro di ricerca sul campo e la delicatezza nei rapporti con le famiglie degli scomparsi. Promuovere una figura interna risponde a una duplice esigenza: da un lato garantire una padronanza immediata dei tempi televisivi e del registro narrativo; dall'altro accogliere il desiderio espresso dalla stessa Sciarelli, che ha sempre auspicato un passaggio di testimone verso chi conosce a fondo la struttura del programma.

Sostituire un'icona del giornalismo d'inchiesta come la Sciarelli non è un'impresa semplice. Sotto la sua guida Chi l'ha visto? si è trasformato da semplice servizio pubblico di ricerca persone a vero e proprio fenomeno di costume e approfondimento d'autore, capace di influenzare il dibattito pubblico e persino le indagini giudiziarie con uno stile asciutto e rigoroso. Il pubblico di Rai 3, abituato a una narrazione visiva forte e incalzante, guarda a questo passaggio di consegne con grande attenzione.

La scelta di puntare su giornalisti già attivi nella redazione rappresenta la massima garanzia per mantenere inalterata la qualità del racconto e il rigore informativo che da sempre contraddistinguono la trasmissione. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali che metteranno fine alle speculazioni. Fino ad allora, resta alta l'attenzione attorno a Chi l'ha visto?, con il pubblico in attesa di conoscere il nome che guiderà una delle trasmissioni simbolo della Rai nella nuova stagione televisiva.