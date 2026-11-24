Pubblicazione: 24 novembre alle 17:37

Chiara Ferragni sembra pronta a voltare pagina dopo mesi segnati dalle polemiche legate al Pandoro Gate e dalle conseguenze giudiziarie e mediatiche dello scandalo. L'imprenditrice digitale guarda al futuro e non esclude di esplorare nuovi territori professionali, a partire dalla televisione. Il piccolo schermo potrebbe rappresentare un'occasione per mostrarsi in una veste diversa, lontana dall'immagine costruita sui social network.

, da Ballando con le Stelle a Belve, fino a Pechino Express.. "Milly Carlucci ha sempre creduto in me", ha raccontato, ammettendo però di non sentirsi particolarmente portata per il ballo: "Ma io sono una frana a ballare, non è il mio elemento".

Un'altra esperienza che la incuriosisce è Pechino Express, reality che mette alla prova i concorrenti attraverso viaggi, sfide e difficoltà da affrontare in coppia. "Adoro Pechino Express", ha dichiarato Ferragni, spiegando che per il momento non potrebbe partecipare perché i figli Leone e Vittoria sono ancora troppo piccoli. Se in futuro dovesse partire, avrebbe già individuato il compagno ideale, il suo migliore amico Filippo Fiora.

Tra i programmi che vorrebbe prendere in considerazione c'è anche Belve, il format di Francesca Fagnani noto per le sue interviste dirette e senza sconti. L'imprenditrice ha confermato di aver già avuto contatti con la conduttrice: "Ci siamo sentite, ma non era mai il momento giusto, oppure non potevo parlare liberamente per via del procedimento". La partecipazione potrebbe diventare un'occasione per affrontare pubblicamente alcune delle questioni che hanno segnato gli ultimi anni.

Sul fronte professionale,. Non esclude nemmeno un'esperienza nel mondo della recitazione, pur non considerandosi un'attrice, se dovesse presentarsi l'occasione giusta, sarebbe disposta a provarci.

Intanto, il documentario Chiara, disponibile su Netflix, ripercorre lo scandalo del Pandoro Gate e le conseguenze sulla sua vita privata e professionale, compresa la crisi del matrimonio con Fedez. La televisione potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per l'imprenditrice, chiamata a confrontarsi con un pubblico e un linguaggio diversi da quelli dei social. Ballando con le Stelle, Pechino Express e Belve sono tre possibilità differenti, ma tutte accomunate dalla stessa sfida, mostrarsi senza filtri e conquistare nuovamente la fiducia degli spettatori.