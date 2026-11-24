Pubblicazione: 24 novembre alle 12:17

A oltre tre anni di distanza da quella serata che ha segnato un prima e un dopo nella storia recente della televisione e dello spettacolo italiano, Chiara Ferragni torna a riaprire la ferita del Festival di Sanremo 2023. Lo fa davanti alle telecamere del suo nuovo documentario distribuito su Netflix, un racconto intimo e senza filtri in cui l'imprenditrice digitale ripercorre le tappe più complesse della sua vita privata e professionale, soffermandosi sul punto di rottura definitivo con l'ex marito Fedez.

Nel ricostruire il clima vissuto dietro le quinte del Teatro Ariston, Ferragni sposta l'attenzione lontano dal semplice clamore mediatico per concentrarsi sulle dinamiche di coppia. Prima di affrontare la co-conduzione della kermesseesserci, sostenerla in silenzio e lasciarle vivere il suo momento senza trasformarlo in un caso mediatico. "Però applaudimi e cerca di essere felice per me. Anche se non lo sei, puoi far finta di esserlo, per favore?", ricorda oggi nel docufilm, sottolineando quanto pesasse dover domandare al proprio compagno un simile gesto di vicinanza.

Riguardando a distanza di tempo le immagini della prima serata, emergono anche i rimpianti legati al celebre monologo dedicato a se stessa da bambina. In quel passaggio televisivo, Chiara aveva celebrato pubblicamente il sentimento che la legava a Federico, parole che oggi osserva con profondo disincanto: "Quello non avrei mai dovuto dirlo". Il cuore emotivo del racconto riguarda però la finale del Festival e il discusso bacio sul palco tra Fedez e Rosa Chemical.

Secondo la ricostruzione offerta su Netflix, a ferire l'imprenditrice non fu l'aver perso la centralità della scena televisiva, bensì l'esposizione pubblica di una mancanza di riguardo coniugale. "Era proprio il fatto che tutti avessero visto quanto io non venissi rispettata da mio marito", spiega nel documentario, ricordando lo smarrimento provato in quei secondi in diretta nazionale. A rendere ancora più amaro quel ricordo è stato un dettaglio emerso soltanto molto tempo dopo la fine della relazione.

Ferragni rivela infatti di aver atteso invano delle scuse da parte dell'ex marito e di aver scoperto la reale natura di quel gesto soltanto nell'ottobre 2025, l: l'esibizione con Rosa Chemical non era stata frutto dell'improvvisazione del momento, ma un'azione concordata in anticipo. "A me non l'ha mai ammesso", sottolinea l'influencer. Le ripercussioni di quella notte sanremese non si esaurirono dietro le quinte dell'Ariston. Come emerge nel progetto targato Netflix,durata circa un mese, durante la quale la fine delle nozze appariva ormai inevitabile.

"Io ero abbastanza sicura che la nostra storia fosse finita", confessa Chiara Ferragni, ammettendo con lucidità che, sebbene la fiducia si fosse già incrinata irreparabilmente sul palco più famoso d'Italia, in quel momento non aveva ancora trovato la forza e il coraggio necessari per prendere la decisione definitiva di lasciarlo. Un retroscena televisivo e umano che restituisce una lettura completamente nuova di uno degli episodi più commentati degli ultimi anni.