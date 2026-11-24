Chiara Ferragni su Netflix svela la verità su Sanremo 2023 e Fedez: "Pensavo fosse finita tra noi"
Nel nuovo documentario Netflix, Chiara Ferragni riapre la ferita di Sanremo 2023: il patto tradito da Fedez, il bacio con Rosa Chemical e la crisi.
A oltre tre anni di distanza da quella serata che ha segnato un prima e un dopo nella storia recente della televisione e dello spettacolo italiano, Chiara Ferragni torna a riaprire la ferita del Festival di Sanremo 2023. Lo fa davanti alle telecamere del suo nuovo documentario distribuito su Netflix, un racconto intimo e senza filtri in cui l'imprenditrice digitale ripercorre le tappe più complesse della sua vita privata e professionale, soffermandosi sul punto di rottura definitivo con l'ex marito Fedez.
Riguardando a distanza di tempo le immagini della prima serata, emergono anche i rimpianti legati al celebre monologo dedicato a se stessa da bambina. In quel passaggio televisivo, Chiara aveva celebrato pubblicamente il sentimento che la legava a Federico, parole che oggi osserva con profondo disincanto: "Quello non avrei mai dovuto dirlo". Il cuore emotivo del racconto riguarda però la finale del Festival e il discusso bacio sul palco tra Fedez e Rosa Chemical.
Secondo la ricostruzione offerta su Netflix, a ferire l'imprenditrice non fu l'aver perso la centralità della scena televisiva, bensì l'esposizione pubblica di una mancanza di riguardo coniugale. "Era proprio il fatto che tutti avessero visto quanto io non venissi rispettata da mio marito", spiega nel documentario, ricordando lo smarrimento provato in quei secondi in diretta nazionale. A rendere ancora più amaro quel ricordo è stato un dettaglio emerso soltanto molto tempo dopo la fine della relazione.
"Io ero abbastanza sicura che la nostra storia fosse finita", confessa Chiara Ferragni, ammettendo con lucidità che, sebbene la fiducia si fosse già incrinata irreparabilmente sul palco più famoso d'Italia, in quel momento non aveva ancora trovato la forza e il coraggio necessari per prendere la decisione definitiva di lasciarlo. Un retroscena televisivo e umano che restituisce una lettura completamente nuova di uno degli episodi più commentati degli ultimi anni.