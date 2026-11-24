Pubblicazione: 24 novembre alle 12:06

Il confine tra racconto intimo e narrazione pubblica torna al centro del dibattito televisivo con l’arrivo in streaming di Chiara, il nuovo documentario disponibile nel catalogo Netflix dal 23 novembre 2026. Diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy, il progetto segna una netta inversione di rotta rispetto alle precedenti produzioni dedicate all'imprenditrice digitale, abbandonando le atmosfere patinate e il glamour da rotocalco per concentrarsi sugli ultimi tre anni della sua vita.

In 107 minuti di girato, la pellicola ripercorre il brusco crollo professionale e mediatico iniziato nel dicembre 2023 con l’esplosione. Lontana dalle formule difensive adottate nei comunicati ufficiali dell'epoca, davanti alla macchina da presa Chiara Ferragni rilegge la vicenda ammettendo le proprie responsabilità gestionali: non un semplice incidente comunicativo, bensì un'operazione sbagliata alla radice di cui riconosce

Il racconto documentaristico mostra così il dietro le quinte della tempesta mediatica e giudiziaria, mettendo in luce la fragilità di una figura abituata per oltre un decennio a controllare ogni singolo dettaglio della propria esposizione. Uno dei passaggi più delicati del film riguarda la sfera privata e la crisi irreversibile con l'ex marito Fedez. Attraverso testimonianze dirette e momenti di forte tensione emotiva, il documentario ricostruisce la disgregazione della coppia più esposta dei social italiani, tra incomprensioni, sensi di solitudine e retroscena finora rimasti lontani dai riflettori.

A fare da filo conduttore all'intera narrazione è però il tema della salute mentale. Ferragni affronta senza filtri il periodo di profonda depressione attraversato nei mesi più bui, raccontando le mattine in cui faticava persino ad alzarsi dal letto e la paura di non riuscire a reagire di fronte all'ondata di critiche e minacce. Un percorso complesso, affrontato grazie al supporto della terapia, degli affetti più stretti e soprattutto dei figli, indicati come il vero punto d'ancoraggio per ricostruire un nuovo equilibrio personale.