Chiara su Netflix: il documentario in cui Chiara Ferragni si mette a nudo tra crisi e depressione
Disponibile su Netflix il documentario Chiara: Chiara Ferragni racconta in prima persona il Pandoro-gate, l'addio a Fedez e la battaglia contro la depressione.
Il confine tra racconto intimo e narrazione pubblica torna al centro del dibattito televisivo con l’arrivo in streaming di Chiara, il nuovo documentario disponibile nel catalogo Netflix dal 23 novembre 2026. Diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy, il progetto segna una netta inversione di rotta rispetto alle precedenti produzioni dedicate all'imprenditrice digitale, abbandonando le atmosfere patinate e il glamour da rotocalco per concentrarsi sugli ultimi tre anni della sua vita.
Il racconto documentaristico mostra così il dietro le quinte della tempesta mediatica e giudiziaria, mettendo in luce la fragilità di una figura abituata per oltre un decennio a controllare ogni singolo dettaglio della propria esposizione. Uno dei passaggi più delicati del film riguarda la sfera privata e la crisi irreversibile con l'ex marito Fedez. Attraverso testimonianze dirette e momenti di forte tensione emotiva, il documentario ricostruisce la disgregazione della coppia più esposta dei social italiani, tra incomprensioni, sensi di solitudine e retroscena finora rimasti lontani dai riflettori.
A fare da filo conduttore all'intera narrazione è però il tema della salute mentale. Ferragni affronta senza filtri il periodo di profonda depressione attraversato nei mesi più bui, raccontando le mattine in cui faticava persino ad alzarsi dal letto e la paura di non riuscire a reagire di fronte all'ondata di critiche e minacce. Un percorso complesso, affrontato grazie al supporto della terapia, degli affetti più stretti e soprattutto dei figli, indicati come il vero punto d'ancoraggio per ricostruire un nuovo equilibrio personale.