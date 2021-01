L’autorevole magazine sottolinea che ancora non è chiaro se l’accordo fra le parti sia stato già chiuso e blindato, ma tutto sembra indicare un imminente lieto fine. Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers AKA Captain America in almeno un’altra produzione della Marvel lasciando la porta socchiusa a un’eventuale seconda incursione. Le fonti di Deadline specificano che molto difficilmente si tratterà di una nuova pellicola standalone dedicata al Primo Vendicatore, quanto qualcosa di paragonabile alla partecipazione di Robert Downey Jr post Iron Man 3 a pellicole come Captain America: Civil War o Spider-Man: Homecoming.

I Marvel Studios non hanno ancora commentato ufficialmente la cosa.

Nel novembre del 2019, la star aveva parlato della possibilità di avere nuovamente a che fare con l’iconico personaggio della Marvel in una chiacchierata con la collega (e amica di vecchia data) Scarlett Johansson nella rubrica di Variety “Actors on Actors”.

In quell’occasione aveva spiegato:

Mai dire mai, come si suol dire. Non è un no deciso, ma neanche un ansioso sì. Ora come ora sto lavorando ad altre cose. Penso che Cap abbia avuto un arco narrativo molto complicato da completare e, per me, hanno fatto davvero un buon lavoro lasciandogli completare il suo viaggio. Se vuoi rivisitare il personaggio, non puoi farlo solo per raccogliere quattrini. E neanche perché è il pubblico che lo chiede perché vuole emozionarsi con lui. Cosa stiamo rivelando? Cosa stiamo aggiungendo alla sua storia? Ci sarebbero davvero tante questione con cui fare i conti.