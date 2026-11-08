Ciao Darwin, Bonolis riaccende le speranze dei fan: "Mi sa che la facciamo", il possibile ritorno

Pubblicazione: 08 novembre alle 17:08

Il ritorno di Ciao Darwin potrebbe non essere soltanto un desiderio dei nostalgici. A riaccendere le speranze dei telespettatori è stato Paolo Bonolis, che ha lasciato intendere come una nuova edizione dello storico programma Mediaset sia ancora possibile. Le sue parole sono arrivate durante un incontro pubblico a Milano, dove il conduttore ha parlato anche dei cambiamenti che hanno attraversato la televisione negli ultimi anni. Un'apertura che rimette al centro uno degli show più riconoscibili della sua carriera. Ma cosa ha detto esattamente e quali aspetti potrebbero cambiare in caso di ritorno?

Bonolis ha confermato che Ciao DARWIn torna per una nuova edizione. Una Bea notizia. Va un po' svecchiato sicuramente, ma era assurdo accantonare un programma che faceva ottimi ascolti #ascoltitv https://t.co/V3uwl8Bu5K — Master (@MasterAb88) November 8, 2026

La frase che ha attirato maggiormente l'attenzione è stata: "Vediamo se c'è la possibilità di una nuova edizione di Ciao Darwin. Mi sa che la facciamo". Bonolis ha risposto così alle domande sul futuro del programma, alimentando concretamente l'ipotesi di un nuovo capitolo. Non si tratta ancora di un annuncio accompagnato da date o informazioni sulla programmazione, ma le parole del presentatore lasciano aperta una prospettiva che fino a poco tempo fa sembrava tutt'altro che scontata.

Durante l'appuntamento milanese, il conduttore ha ripercorso anche alcuni momenti che hanno reso Ciao Darwin uno spettacolo fuori dagli schemi. Tra gli esempi citati c'è la sfida tra arte drammatica e pornoattrici, una puntata che aveva provocato reazioni particolarmente accese in studio. Proprio il rapporto con il politically correct rappresenta uno degli aspetti più interessanti in vista di un eventuale ritorno.

Secondo Bonolis, alcune delle sfide proposte nelle passate edizioni oggi incontrerebbero maggiori difficoltà. Il conduttore ha chiarito il senso che, nella sua visione, aveva il programma, mettere a confronto realtà differenti attraverso il linguaggio leggero del gioco, senza trasformare le diversità in motivi di scontro. Il messaggio che voleva trasmettere era quello di considerare le differenze un valore e un'occasione di confronto.

Ciao Darwin è come i Pooh, che hanno annunciato mille volte l'addio per poi tornare puntualmente. Di chiusure teoriche di Ciao Darwin ce ne sono state almeno 3. Tutte disattese. Mi spiace per Bonolis, che per me é un gigante assoluto. E parlo al presente. — Massimo Falcioni (@falcions85) November 7, 2026

L'ipotesi di riportare Ciao Darwin in televisione si inserisce in una fase in cui le reti generaliste sembrano guardare nuovamente ai programmi che hanno già conquistato il pubblico. Nello stesso contesto milanese, Carlo Conti ha parlato del ritorno de I Migliori Anni, previsto per gennaio 2027 su Rai 1. Due programmi molto diversi, ma accomunati dalla capacità di richiamare spettatori attraverso formule già conosciute e legate alla memoria televisiva italiana.

Per Ciao Darwin si riapre uno spiraglio importante. La dichiarazione di Bonolis non equivale ancora alla conferma di una produzione già avviata, ma dimostra che l'idea di realizzare una nuova edizione non è stata accantonata. Resta da capire quale formula potrebbe essere scelta per adattare lo show ai tempi attuali, mantenendo quell'ironia e quella componente provocatoria che lo hanno reso così riconoscibile. Per i fan la possibilità di rivedere il programma su Canale 5 torna a essere concreta.