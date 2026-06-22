Ciao Darwin e Paolo Bonolis battuti dai mondiali, ascolti in calo: e ora cosa succede?

Pubblicazione: 22 giugno alle 12:30

La sfida era complicata sulla carta e i numeri del sabato sera lo hanno confermato. Ciao Darwin, uno dei programmi più iconici della televisione italiana, si è dovuto arrendere alla forza dei Mondiali di calcio 2026. La replica dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non è riuscita a contenere l'avanzata della partita Germania-Costa d’Avorio, trasmessa su Rai 1, che ha monopolizzato l'attenzione del pubblico. Gli ascolti del 20 giugno raccontano infatti una serata a senso unico.

L'incontro valido per la fase a gironi del Mondiale ha conquistato oltre il 30% di share, diventando il programma più seguito della giornata. Dall'altra parte, Canale 5 si è fermata al 14,4% con Ciao Darwin, un risultato lontano dai fasti delle puntate inedite ma comunque significativo considerando la concorrenza eccezionale.è la difficoltà dell'intrattenimento tradizionale nel competere con gli eventi sportivi globali. Quando scendono in campo i Mondiali, le abitudini televisive cambiano radicalmente e anche format consolidati finiscono inevitabilmente per perdere terreno.

È uno scenario che le reti conoscono bene e che spesso porta a una revisione temporanea delle strategie di programmazione. Per Paolo Bonolis non si tratta certo di una bocciatura. Ciao Darwin è uno dei marchi più forti del palinsesto Mediaset e le repliche mantengono ancora una discreta capacità di attrazione. Tuttavia il confronto con un evento sportivo di questa portata evidenzia quanto sia difficile trattenere il pubblico davanti a una proposta già vista quando dall'altra parte c'è una competizione mondiale seguita da milioni di appassionati.

Ciao Darwin inflessione negli ascolti-foto Mediasetinfinity

La domanda che molti si pongono ora è semplice: cosa succede a Canale 5 nelle prossime settimane? Con il Mondiale che entra nella fase più calda, Mediaset potrebbe continuare a puntare su una programmazione difensiva, preservando i contenuti più importanti per periodi televisivi meno affollati. Una scelta già adottata in passato, che abbiamo visto con La Ruota della Fortuna, e che permette di evitare scontri diretti con appuntamenti praticamente imbattibili. Nel frattempo Rai 1 si gode il successo di una manifestazione che continua a garantire ascolti elevati e una forte attenzione mediatica.

Il, capace di spostare milioni di telespettatori e di ridisegnare le classifiche Auditel serata dopo serata. La vera partita, per Canale 5, sarà capire come gestire i prossimi appuntamenti del palinsesto senza disperdere pubblico e risultati in un periodo dominato dal fascino irresistibile dei Mondiali.