Ciao Darwin e Paolo Bonolis battuti dai mondiali, ascolti in calo: e ora cosa succede?
Ciao Darwin perde la sfida con i Mondiali 2026. Ascolti in calo per Bonolis: cosa cambia ora nel palinsesto estivo di Canale 5?
La sfida era complicata sulla carta e i numeri del sabato sera lo hanno confermato. Ciao Darwin, uno dei programmi più iconici della televisione italiana, si è dovuto arrendere alla forza dei Mondiali di calcio 2026. La replica dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non è riuscita a contenere l'avanzata della partita Germania-Costa d’Avorio, trasmessa su Rai 1, che ha monopolizzato l'attenzione del pubblico. Gli ascolti del 20 giugno raccontano infatti una serata a senso unico.L'incontro valido per la fase a gironi del Mondiale ha conquistato oltre il 30% di share, diventando il programma più seguito della giornata. Dall'altra parte, Canale 5 si è fermata al 14,4% con Ciao Darwin, un risultato lontano dai fasti delle puntate inedite ma comunque significativo considerando la concorrenza eccezionale. Il dato che emerge con maggiore evidenza è la difficoltà dell'intrattenimento tradizionale nel competere con gli eventi sportivi globali. Quando scendono in campo i Mondiali, le abitudini televisive cambiano radicalmente e anche format consolidati finiscono inevitabilmente per perdere terreno.
È uno scenario che le reti conoscono bene e che spesso porta a una revisione temporanea delle strategie di programmazione. Per Paolo Bonolis non si tratta certo di una bocciatura. Ciao Darwin è uno dei marchi più forti del palinsesto Mediaset e le repliche mantengono ancora una discreta capacità di attrazione. Tuttavia il confronto con un evento sportivo di questa portata evidenzia quanto sia difficile trattenere il pubblico davanti a una proposta già vista quando dall'altra parte c'è una competizione mondiale seguita da milioni di appassionati.
La domanda che molti si pongono ora è semplice: cosa succede a Canale 5 nelle prossime settimane? Con il Mondiale che entra nella fase più calda, Mediaset potrebbe continuare a puntare su una programmazione difensiva, preservando i contenuti più importanti per periodi televisivi meno affollati. Una scelta già adottata in passato, che abbiamo visto con La Ruota della Fortuna, e che permette di evitare scontri diretti con appuntamenti praticamente imbattibili. Nel frattempo Rai 1 si gode il successo di una manifestazione che continua a garantire ascolti elevati e una forte attenzione mediatica.Il calcio si conferma il vero protagonista dell'estate televisiva, capace di spostare milioni di telespettatori e di ridisegnare le classifiche Auditel serata dopo serata. La vera partita, per Canale 5, sarà capire come gestire i prossimi appuntamenti del palinsesto senza disperdere pubblico e risultati in un periodo dominato dal fascino irresistibile dei Mondiali.