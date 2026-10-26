Ciccio Graziani cita Tu Sì Que Vales in Rai, Rimedio interviene: “Al massimo Ballando con le Stelle!”

Pubblicazione: 26 ottobre alle 11:17

Una citazione inaspettata, una risata trattenuta e un tentativo immediato di cambiare rotta. Durante La Domenica Sportiva di domenica 25 ottobre, Ciccio Graziani ha nominato Tu Sì Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5, sorprendendo i presenti in studio. Il riferimento alla concorrenza Mediaset è arrivato nel corso di un dibattito sul calcio italiano e ha provocato una reazione divertita, ma anche un pizzico di imbarazzo. A intervenire è stato Alberto Rimedio, che ha risposto con una battuta chiamando in causa uno show Rai. Lele Adani ha intuito subito che quel momento avrebbe fatto parlare di sé.

Tutto è cominciato parlando del rocambolesco 4-4 tra Atalanta e Frosinone, una gara ricca di gol, cambi di fronte e disattenzioni difensive. Simona Rolandi aveva richiamato l'attenzione proprio sugli errori commessi dalle squadre, mentre Graziani ha preferito soffermarsi sulle emozioni che rendono il calcio imprevedibile. L'ex campione del mondo ha ricordato anche il pareggio per 3-3 tra Roma e Napoli, spiegando di riuscire ad apprezzare lo spettacolo indipendentemente dalla propria fede calcistica. Da qui è arrivata la frase destinata a sorprendere tutti: "Perché a volte di certe partite del campionato italiano verrebbe voglia di mettere Tu Sì Que Vales dall'altra parte!".

La menzione del programma di Canale 5, pronunciata nel corso di una trasmissione Rai, ha colto di sorpresa i colleghi. Simona Rolandi ha provato a contenere scherzosamente l'uscita di Graziani, mentre Alberto Rimedio è intervenuto subito per riportare la conversazione verso un titolo del servizio pubblico. "No! Al massimo Ballando con le Stelle!", ha replicato il giornalista, sostituendo il talent di Mediaset con lo show del sabato sera di Rai 1. Una risposta rapida che ha trasformato un possibile momento scomodo in uno scambio ironico.

A cogliere immediatamente il potenziale della scena è stato Lele Adani, che ha commentato con un sorriso: "Questa esce dappertutto domani!". Una previsione che ha sottolineato quanto, nell'era dei social network, anche una breve parentesi televisiva possa diventare un contenuto capace di circolare rapidamente online. Spesso sono proprio le battute non programmate, lontane dai discorsi preparati e dalle dinamiche abituali di una trasmissione, a catturare maggiormente l'attenzione del pubblico.