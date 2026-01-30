Cime Tempestose: rivelate le prime reazioni al film con Margot Robbie e Jacob Elordi (e sono sorprendenti)

Pubblicazione: 30 gennaio alle 08:40

Le prime reazioni alla nuova versione cinematografica di Cime tempestose diretta da Emerald Fennell stanno ribaltando le aspettative. Dopo mesi di polemiche e critiche preventive, i recensori che hanno visto il film in anteprima dipingono un quadro radicalmente diverso da quello immaginato dal pubblico dei social media. Meredith Loftus di Collider elogia la scenografia magnifica e i costumi sfarzosi del film, sottolineando come la colonna sonora bombástica firmata da Charli XCX riesca a catturare perfettamente la passione e l'ossessione che caratterizzano la storia d'amore travagliata tra Catherine e Heathcliff. Una combinazione che sulla carta potrebbe sembrare azzardata, ma che secondo la critica funziona in modo sorprendente.

Fall in love again and again with Emerald Fennell’s imagining of #WutheringHeights. From its gorgeous set design & costumes, striking cinematography, & bombastic music by Charli XCX, the film leans into the passion + obsession of Catherine & Heathcliff’s torrid love story. pic.twitter.com/rHpD0jsahv — Meredith Loftus (@MeredithLoftus) January 29, 2026

Ancora più entusiastica è la conduttrice televisiva, lodando in particolare la rappresentazione del desiderio struggente tra i personaggi. Un termine, perfezione, che raramente viene utilizzato nelle recensioni cinematografiche e che testimonia l'impatto emotivo dell'opera di Fennell.

Jazz Tangcay di Variety descrive il film come "un racconto bollente e contorto", attribuendo il merito principalmente alla chimica palpabile e alla tensione sessuale tra Robbie ed Elordi. Secondo Tangcay, Fennell dimostra una capacità straordinaria di prendere un classico, rivoltarlo completamente, far innamorare perdutamente lo spettatore e poi distruggerne l'anima. Esattamente quello che il romanzo originale di Brontë ha fatto con generazioni di lettori dal 1847.

Emerald Fennell’s “Wuthering Heights” is a scorching hot and twisted tale. Margot Robbie and Jacob Elordi’s chemistry and sexual tension is a whole other level of HOT! Only Emerald could take a classic, turn it on its head, make you fall completely in lust, and then utterly… pic.twitter.com/4G8dftLSpy — Jazz Tangcay (@jazzt) January 29, 2026

del classico gotico di Emily Brontë, protagonisti di una delle storie d'amore più tormentate e distruttive della letteratura inglese. La trama segue la passione devastante tra i due personaggi, destinata a infrangersi quando Cathy sposa il ricco Edgar Linton, interpretato da Shazad Latif. Da quel momento, Heathcliff intraprende una vendetta spietata contro le famiglie aristocratiche delle brughiere dello Yorkshire.





Sin dall'annuncio del casting, la scelta di Robbie ed Elordi come protagonisti ha scatenato discussioni accese. I trailer hanno poi alimentato ulteriori polemiche, con molti utenti che hanno criticato l'approccio sessualizzato e apparentemente moderno al materiale di partenza. La percezione generale sui social network sembrava quella di un progetto destinato al fallimento, l'ennesimo tentativo hollywoodiano di snaturare un'opera letteraria immortale.



L'approccio di Emerald Fennell, già nota per Una donna promettente, si conferma divisivo ma efficace. La regista non ha paura di osare, di spingere l'acceleratore su elementi contemporanei che potrebbero sembrare fuori posto in un'ambientazione d'epoca. La collaborazione con Charli XCX per la colonna sonora rappresenta una scelta audace che avrebbe potuto rivelarsi un disastro, ma che invece sembra aver aggiunto una dimensione emotiva potente alla narrazione.