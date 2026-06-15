Cinema in festa 2026, tutti i film italiani in sala da vedere scontati: dai western d'autore al grande Maccio Capatonda

Pubblicazione: 15 giugno alle 17:35

L'estate cinematografica italiana si accende ufficialmente. Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno 2026 ritorna l'attesissimo appuntamento con Cinema in Festa, l'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello. Per quattro giorni, in centinaia di sale aderenti in tutta Italia, il prezzo del biglietto sarà unico e popolarissimo: solo 3,50 euro per qualsiasi spettacolo.

Smart Working

L'evento fa da eccezionale apripista a Cinema Revolution, la campagna che per i successivi tre mesi (fino al 20 settembre) manterrà. Tra commedie contemporanee, storie sentimentali e nuovi progetti d'autore, il cinema italiano continua a proporre titoliai temi attuali. Per chi vuole approfittare di Cinema in Festa, ecco i film italiani presenti nelle sale che meritano un posto nella propria lista.

Tra le novità italiane più chiacchierate del periodo c'è "Smart Working", commedia che affronta con ironia il mondo del lavoro contemporaneo e le trasformazioni avvenute negli ultimi anni. Il film mescola situazioni paradossali e dinamiche aziendali riconoscibili, offrendo uno sguardo leggero ma efficace sulle nuove abitudini professionali. Nel cast nomi noti come Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Giulia Bolatti, Alessandro Tiberi, Svevo Moltrasio, Maurizio Nichetti diretti da Svevo Moltrasio. Una pellicola ironica, leggera, che invita alla riflessione.

Il grande Boccia

Un'opera intensa che sta già facendo parlare di sé per la sua straordinaria potenza visiva e interpretativa. Il film si inserisce nel solco della grande tradizione del cinema drammatico italiano, esplorando le dinamiche di provincia, i legami di sangue e il riscatto sociale attraverso la figura di un protagonista indimenticabile. Un titolo perfetto per chi in sala cerca emozioni forti e storie radicate nel territorio. Realizzato dalla giovane regista Karen Di Porto che ha diretto un talentuoso Ricky Memphis, Liliana Fiorelli, Nino Frassica, Denise Tentucci.

Le bambine

Un dramma psicologico tutto al femminile che indaga con delicatezza e crudo realismo il passaggio dall'infanzia all'adolescenza in contesti urbani complessi. Apprezzato dalla critica per la straordinaria naturalezza delle giovani attrici protagoniste, Le bambine è un film intimo, capace di toccare corde profonde e di offrire uno sguardo profondo sull'Italia di oggi. Regia di Nicole Bertani che ha scelto di dirigere un cast al femminile d'eccezione composto da Mia Ferricelli, Agnese Scazza, Petra Scheggia, Clara Tramontano.

Corpi Mutanti

Per gli amanti del cinema di genere e delle atmosfere più tese, questo thriller/sci-fi italiano rappresenta una vera e propria scommessa. Una narrazione coraggiosa che esplora le derive della tecnologia e della percezione del corpo, dimostrando come l'industria cinematografica italiana stia tornando a sperimentare con successo anche al di fuori dei binari della commedia classica. Diretto da Bencini, presenti nel cast Lorenzo Benadusi, Lorenzo Bernini, Norman Ohler, Emanuela Scarpellini.

Django – Versione restaurata 4K

Tra i film italiani da non perdere durante Cinema in Festa 2026 c'è anche "Django". Il celebre western di Sergio Corbucci torna nelle sale italiane dal 16 giugno 2026 in una nuova versione restaurata in 4K per celebrare il 60° anniversario dalla sua uscita. Restaurato in 4K dalla Fondazione Cineteca di Bologna, il film riporta in sala l'iconico pistolero interpretato da Franco Nero, protagonista di una storia di vendetta ambientata in una cittadina di frontiera devastata dalla violenza e dal razzismo. Ancora oggi Django è considerato uno dei film italiani più influenti di sempre, capace di lasciare un segno indelebile nella cultura cinematografica internazionale, tanto quanto riescono i film non italiani che, anche loro, saranno in sconto in questi giorni nelle sale.