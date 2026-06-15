Spielberg, Michael Jackson e il nuovo Toy Story: i migliori film da vedere in sala a soli 3,50€ (per pochi giorni)

Pubblicazione: 15 giugno alle 17:29

L'appuntamento più atteso dagli amanti del grande schermo è finalmente tornato.Cinema in festa 2026 riapre le porte delle sale di tutta Italia da lunedì 15 a giovedì 18 giugno, offrendo la possibilità di vedere diverse prime visioni ad un prezzo speciale di soli 3,50 euro. Tra blockbuster hollywoodiani, attesissimi sequel, biopic musicali e grandi produzioni fantasy, l'offerta internazionale è particolarmente ricca e rappresenta un'occasione perfetta per recuperare alcuni dei titoli più interessanti dell'anno. Tra storie travolgenti, grandi performance e regie d'autore, di seguito l'elenco dei film esclusivamente stranieri in programmazione da non perdere.

Michael

Tra i titoli più attesi dell'anno c'è sicuramente Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson. Il film racconta l'ascesa della popstar più famosa del pianeta, dagli esordi con i Jackson 5 fino al successo mondiale. Nel ruolo principale troviamo Jaafar Jackson, nipote reale del cantante, affiancato da Colman Domingo e Nia Long. La regia è firmata da Antoine Fuqua. Un film che ha ricevuto l'attenzione del pubblico sin dai primi giorni di programmazione e che è stato promosso dagli addetti ai lavori.

Disclosure Day

Il leggendario Steven Spielberg è tornato al cinema di fantascienza con un thriller ad altissima tensione. Mentre il pianeta è sull'orlo del collasso a causa di una grave crisi geopolitica nella penisola coreana, l'enigmatico Daniel Keller si ritrova braccato dagli agenti di una misteriosa organizzazione segreta globale guidata dal cinico Noah. Al centro della caccia all'uomo vi è la verità definitiva sulla presenza UFO sulla Terra. Nel cast Emily Blunt nel ruolo di Margaret Fairchild, una meteorologa che sviluppa misteriose capacità psichiche, Josh O'Connor nel ruolo di Daniel Kellner, esperto di cybersicurezza che entra in possesso di documenti segreti sugli UFO e Colin Firth nel ruolo di Noah Scanlon, capo della potente società Wardex.

Masters of the Universe

Gli iconici personaggi di Eternia tornano al cinema con una nuova versione di Masters of the Universe. Al centro della storia c'è il principe Adam, destinato a trasformarsi in He-Man per contrastare le forze oscure guidate da Skeletor. L'adattamento punta a rilanciare uno dei franchise fantasy più celebri degli anni Ottanta attraverso effetti visivi spettacolari e una produzione dal respiro internazionale.

Scary Movie

La saga parodistica che ha preso in giro decine di horror cult torna con un nuovo capitolo. Scary Movie promette di aggiornare la formula classica con riferimenti ai fenomeni cinematografici e televisivi degli ultimi anni. Comicità irriverente, citazioni pop e situazioni assurde rappresentano gli ingredienti principali di un film pensato per divertire sia i fan storici sia le nuove generazioni.

OBSESSION

Per gli amanti dell'horror psicologico, OBSESSION è uno dei titoli più intriganti e curiosi presenti nel programma. Il film racconta una spirale di ossessione e paranoia che conduce i protagonisti verso conseguenze imprevedibili. Atmosfere inquietanti, suspense e colpi di scena caratterizzano una produzione che punta a distinguersi nel panorama del thriller contemporaneo.

La cronologia dell'acqua

Un esordio alla regia viscerale, carnale e appassionato che non teme di esplorare l'indicibile. Il film segue il flusso emotivo e i traumi della protagonista in un racconto d'iniziazione profondo e conturbante, dove l'elemento acquatico funge da metafora di purificazione, dolore e rinascita costante.

Toy Story 5

Tra i film evento dell'ultima giornata di Cinema in Festa spicca Toy Story 5. Woody, Buzz Lightyear e gli altri giocattoli Pixar tornano protagonisti di una nuova avventura ricca di emozioni. Le voci originali vedono ancora una volta protagonisti Tom Hanks e Tim Allen. Il film affronta temi legati all'evoluzione della tecnologia e al rapporto tra bambini e giocattoli in un mondo sempre più digitale.

Romería – Il mare di ricordi

Un delicato poema visivo intriso di sole e iodio, acclamato dalla critica internazionale. La storia scava con dolcezza e malinconia all'interno delle dinamiche familiari, riflettendo sulla frammentazione della memoria e sul bisogno viscerale di ricostruire la propria identità e la verità sul passato attraverso i ricordi legati al mare.

Da vedere anche Backrooms, The Lunch – A Letter To America, HEN – Storia di una gallina e ancora la commedia sentimentale Tra amore & inganni, pellicola ironica e leggera con Halle Bailey e Regé-Jean Page. Il programma ufficiale di Cinema in Festa 2026 offre una selezione molto varia di produzioni internazionali, dai grandi blockbuster alle opere di genere, così come i film italiani tra i più disparati che possono offrire un momento di svago per lo spettatore.