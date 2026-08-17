Clamoroso su Canale 5: stop alla nuova soap turca dopo 20 puntate, la decisione stravolge il palinsesto
Rivoluzione nel pomeriggio di Canale 5: stop alla nuova soap turca. La programmazione si sposta in esclusiva su Mediaset Infinity.
Un vero e proprio scossone sta per travolgere la fascia pomeridiana di Canale 5. A pochissime settimane dal debutto, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di modificare drasticamente la propria programmazione, cancellando dal palinsesto televisivo una delle novità più attese dell'estate. A fare le spese di questo improvviso cambio di rotta è My Sweet Lie, la serie tv turca con protagonista Furkan Palalı. Dopo appena venti episodi messi in onda, la storia d'amore e segreti che stava prendendo piede nel primo pomeriggio della rete saluterà il pubblico del piccolo schermo.Tuttavia, per i fan della produzione turca non si tratta di un addio definitivo, ma di un cambio di casa: la serie verrà trasferita in esclusiva streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove continuerà con la pubblicazione di un episodio al giorno. La decisione di tagliare My Sweet Lie dalla tv generalista non è casuale. Alla base della scelta strategica di Cologno Monzese c'è la necessità di liberare spazio prezioso in palinsesto per far posto a una delle novità informative più attese della nuova stagione.
A partire da lunedì 24 agosto, infatti, alle ore 16:45 debutterà Verità Nascoste – Il Diario, il nuovo approfondimento giornalistico dedicato ai grandi casi di cronaca e all'attualità condotto da Milo Infante. Un innesto di peso che punta a rafforzare la presenza dell'informazione nel daytime della rete ammiraglia. Per incastrare il nuovo programma del conduttore, i dirigenti Mediaset hanno dovuto necessariamente riorganizzare la griglia oraria del pomeriggio, sacrificando il titolo seriale più recente e meno consolidato negli ascolti.
Il ridimensionamento di My Sweet Lie riporta al centro del dibattito la gestione del daytime di Canale 5, da tempo caratterizzato da una vera e propria overdose di dizi turche. Negli ultimi mesi, la rete è arrivata a trasmettere fino a sei titoli contemporaneamente tra cui Beautiful, Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia Famiglia.Una strategia che rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio con l'arrivo dell'autunno. Con l'imminente ritorno dei pilastri del palinsesto come Uomini e Donne, le strisce quotidiane di Amici e del Grande Fratello, gli spazi a disposizione nel palinsesto pomeridiano sono destinati a ridursi all'osso. La cancellazione della neo dizi My Sweet Lie dalla TV in chiaro rappresenta dunque solo il primo tassello di un inevitabile "effetto domino" che costringerà Mediaset a ridisegnare la propria offerta.