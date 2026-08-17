Clamoroso su Canale 5: stop alla nuova soap turca dopo 20 puntate, la decisione stravolge il palinsesto

Pubblicazione: 17 agosto alle 11:18

Un vero e proprio scossone sta per travolgere la fascia pomeridiana di Canale 5. A pochissime settimane dal debutto, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di modificare drasticamente la propria programmazione, cancellando dal palinsesto televisivo una delle novità più attese dell'estate. A fare le spese di questo improvviso cambio di rotta è My Sweet Lie, la serie tv turca con protagonista Furkan Palalı. Dopo appena venti episodi messi in onda, la storia d'amore e segreti che stava prendendo piede nel primo pomeriggio della rete saluterà il pubblico del piccolo schermo.

Tuttavia, per i fan della produzione turca non si tratta di un addio definitivo, ma di un cambio di casa: la seriedove continuerà con la pubblicazione di un episodio al giorno. La decisione di tagliare My Sweet Lie dalla tv generalista non è casuale. Alla base della scelta strategica di Cologno Monzese c'è la necessità di liberare spazio prezioso in palinsesto per far posto a una delle novità informative più attese della nuova stagione.

A partire da lunedì 24 agosto, infatti, alle ore 16:45 debutterà Verità Nascoste – Il Diario, il nuovo approfondimento giornalistico dedicato ai grandi casi di cronaca e all'attualità condotto da Milo Infante. Un innesto di peso che punta a rafforzare la presenza dell'informazione nel daytime della rete ammiraglia. Per incastrare il nuovo programma del conduttore, i dirigenti Mediaset hanno dovuto necessariamente riorganizzare la griglia oraria del pomeriggio, sacrificando il titolo seriale più recente e meno consolidato negli ascolti.

Il ridimensionamento di My Sweet Lie riporta al centro del dibattito la gestione del daytime di Canale 5, da tempo caratterizzato da una vera e propria overdose di dizi turche. Negli ultimi mesi, la rete è arrivata a trasmettere fino a sei titoli contemporaneamente tra cui Beautiful, Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia Famiglia.

Una strategia che rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio con l'arrivo dell'autunno. Con l'imminente ritorno dei pilastri del palinsesto come Uomini e Donne, le strisce quotidiane di Amici e del Grande Fratello, gli spazi a disposizione nel palinsesto pomeridiano sono destinati a ridursi all'osso.dunque solo il primo tassello di un inevitabile "effetto domino" che costringerà Mediaset a ridisegnare la propria offerta.