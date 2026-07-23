Clayface: ci sarà Batman nel film? Arriva la conferma definitiva sulla presenza di Robert Pattinson

Pubblicazione: 23 luglio alle 12:59

Il DC Universe di James Gunn continua a espandersi e sorprendere, ma stavolta non è per quello che vedremo sullo schermo, bensì per quello che non vedremo. Clayface, il prossimo film vietato ai minori del Capitolo 1 "Gods and Monsters", arriverà nelle sale in autunno dopo Supergirl, portando con sé una storia di body horror e trasformazione ambientata a Gotham City. Eppure, nonostante l'ambientazione nella città del Cavaliere Oscuro, Batman non farà la sua comparsa. Una scelta che ha fatto discutere i fan e che il regista James Watkins ha finalmente spiegato in modo chiaro e definitivo.

Clayface - Warner Bros Pictures

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Watkins ha affrontato la questione senza giri di parole. "Questa è la storia di Clayface, è la storia di Matt Hagen", ha dichiarato il regista. "Se prendi una sola persona nel mondo di Gotham e segui la sua storia, si tratta di rispettare l'integrità di quella narrazione. Non è detto che tu debba necessariamente incontrare qualcuno di questi personaggi... È solo una grande città. Capisco perché la gente si preoccupi di queste cose, ma non è il mio lavoro. Il mio lavoro è preoccuparmi che questa storia sia onesta con se stessa e non cercare modi per essere carino, suppongo."

Naomi Ackie, che interpreta la dottoressa Caitlyn Corr nel film, ha scherzato sulla possibilità di un cameo del Cavaliere Oscuro durante la lavorazione. "Scherzavamo sul fatto di andare a prendere Rob per fargli fare un piccolo cameo. Ma lui era impegnato a fare Batman, a salvare un'altra Gotham", ha rivelato l'attrice, riferendosi a Robert Pattinson, protagonista di The Batman di Matt Reeves. Ackie aveva immaginato una soluzione minimale: "Attraverso una finestra, vedi Rob in tenuta completa. Era quello che stavamo pensando."

The Batman - Warner Bros Pictures

Ma anche questa suggestione è rimasta tale. Del resto, dal punto di vista della continuità del DC Universe, l'assenza di Batman ha una spiegazione pragmatica:, il reboot del Cavaliere Oscuro per il DCU di Gunn,Il casting non inizierà finché, e questo rende impossibile inserire il personaggio in Clayface. Fino ad ora, Batman è apparso nel DCU solo attraverso brevi cameo animati e silenziosi(quest'ultimo ha visto debuttare anche lo stesso Clayface).

Matt Reeves, che firma come produttore di Clayface pur continuando a sviluppare il suo universo separato di The Batman, ha spiegato la genesi del progetto e perché ha voluto esplorare un altro angolo della mitologia gothamita, ma nell'universo di Gunn. "Sono attratto dai personaggi DC Comics più radicati nella realtà, e dopo The Batman volevo espandere questo interesse ad altri personaggi e storie. Clayface rappresentava un'opportunità unica per immergersi in una storia delle origini all'interno di un genere specifico: è un viaggio di un personaggio tragico avvolto in un terrificante body horror."

L'approccio di Reeves evidenzia un elemento cruciale: Clayface non è semplicemente un altro film di supereroi, ma un'esplorazione di genere. Il body horror, quello stile cinematografico che mette al centro la disgregazione e la trasformazione del corpo umano, diventa il veicolo perfetto per raccontare la tragedia di Matt Hagen. Questo è il segnale di come il nuovo DC Universe vuole differenziarsi dal modello Marvel non solo nel tono, ma anche nella struttura narrativa.

Non tutto deve essere interconnesso in modo esplicito, non ogni storia deve servire a preparare il crossover successivo. A volte, una storia può semplicemente essere la storia di un uomo che diventa un mostro, in una città dove anche i supereroi esistono ma non sono il centro di ogni narrazione.